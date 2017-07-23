İnsaf Karasoy vefat etti

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Nargül Sokak No 3 adresinde ikamet eden çiftçi merhum Hacı Karasoy’un eşi İnsaf Karasoy(90) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

4 çocuk annesi İnsaf Karasoy’un cenazesi yarın öğle namazında Malatya’da toprağa verilecek.

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