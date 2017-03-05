İNSAN ÖNCE KENDİN BİLMELİ

İnsan kendini beğenmezse çatlarmış derler ..

Her insanda biraz da olsa mutlaka vardır ..

Kendisine ait olanı beğenir, yaptığı işler gözüne hoş görünür ..

Özgüven sahibi olmak güzel ..

Kendini değerli bulmak da öyle ..

Ama mütevazilik başka bir şey, bazen olması gereken başka bir şeydir ..

Her insan başlı başına bir değerdir çünkü ..

İnsan yerinin farkındaysa ona saygı duymalı, dikkate almalı ..

Durduğu yer başka bir yerse eleştirmemeli ..

Hani " öteki " diye nitelendirilenlerdense ..

Suçlamamalı, çünkü terazinin bir kefesinde o varsa ..

Bir kefesinde de" sen varsın " ..

Çünkü hayatta bir denge vardır ..

Onu sıkı tutacaksın ..

" Benim gibi düşünmüyor, benim gibi konuşmuyor ..

Beni hiç anlamıyor, zekası bu kadar işte ! "Diyemezsin..

Bir kalbin neden durduğu bilinir belki ..

Ama ne için çarptığını kimse bilemez ..

Karşındakinin bir davranışına bakarak ..

O kişi hakkında bir yargıya varamazsın

Onun için kimseyi kınama

Günahından haberin olabilir belki ama

Tövbesinden haberin olamaz..

Biraz daha yaklaş ona, biraz daha dinle

Edepli insan edebinden susup dinler bazen

Edepsiz ise ben susturdum onu zanneder..

İmtihan dediğin

Kağıt kalem ile olmaz dostum

Kul kul ile sınanır..

Sevmeden bir şeyler verebilirsiniz ama..

Bir şeyler vermeden sevemezsiniz..

Karşındakine çok okuyorum diye hava atıp..

Okudum dediğin kitapları sayıp dökerken ..

Okumakla adam olunmadığını bilmelisin önce ..

İstediğin kadar oku, süzgeçte bir şeyler takılıp kalmıyorsa yazık sana..

Ufacık da olsa bir hisse kapmıyorsan o kitabın içinden ..

Ne yaparsan yap hepsi boş, sadece zaman kaybıdır ..

Haa, bir de işin gösteriş tarafı var ..

Eğer böyle biriysen

Takılmış plak gibi döner durursun ..

Kimse duymaz sesini bir zaman sonra, kimse önemsemez seni ..

En önemlisi kendini bilmelisin ..

Bir yerden başlayacaksa insan, önce kendinden başlamalı ve etrafına bakmalı...

Kibirlenmeden, böbürlenmeden ..

Küçük dağları ben yarattım demeden ..

Hani Mevlana ne kadar güzel söylemiş

> Yüzde ısrar etme , doksan da olur.

>İnsan dediğinde noksan da olur.

>Sakın büyüklenme, elde neler var.

>Bir ben varım deme sen yoksan da olur.

Ne kadar güzel söylemiş değil mi?

Ama unutmadan şunu da söyleyeyim

Hayata asla isyan etmeyin

Karşınızdakini değiştirmeden önce kendiniz değiştirmeyi deneyin.

"Guguk Kuşu" filminde Jack Nicholson akıl hastanesinde çok ağır bir

mermer havuzu kaldırabileceğine dair diğer hastalarla iddiaya girer.

Yüklenir ve havuzu kaldırmaya çalışır, kaldıramaz. Diğer hastalar

onunla alay ederken o anda bir şey söyler:

"Ben en azından denedim".

Sizlerde acaba gerçekten denediniz mi?

Yoksa pencereden hayatı mı seyrediyorsunuz?

Herkese iyi pazarlar…