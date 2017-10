İnsanlar tasarruf yapamıyor; tam tersine borçlanıyorlar

Bu nedenle bırakın tasarruf yapmayı, her geçen gün borçları biraz daha artıyor. Bu konuda hemen herkes dertli. İşte sokaktan aldığımız yanıtlar…



Ayşegül KALAYCI



Bilal Demirbıçak (36)-Reyon sorumlusu

HER AY BİR ÇEYREK ALIYORUM

Tasarrufta önemli olan ilk adımı atmaktır. Sonrasında devamı gelir. Tasarruf etmenin birinci yolu televizyondaki reklamları izlememek. Böylece daha az alışveriş yaparsınız. İnternette vakit geçirmeyin. Ben her ay mutlaka bir adet çeyrek altın alıyorum.



Celal Yolasığmaz (43)-Elektronikçi

ALTIN VE DÖVİZ ZARARA SOKAR

Tasarrufun en önemli kuralı asla kredi kartı kullanmamak sadece nakit alışveriş yapmaktır. Gelecek için tasarruf ve birikim yapıyorum. En güzel yatırım aracı daha sonra değerleneceğini bildiğiniz bir bölgeden arsa almaktır. Altın ve döviz sizi zarara sokar.



Fikret Timuçin (36)-Güvenlik Görevlisi

YATIRIM YAPAMIYORUM

Gelecek için yatırım yapamıyorum. Çünkü aldığım maaş borçlarımı bile ödemeye yetmiyor. Evde tasarruf yapmaya çalışıyorum. Enerji tasarruflu ampuller kullanıyorum. Alışverişi mutlaka marketlerden toplu olarak yapıyorum. Dışarıda yemek yemiyorum.



Gökhan Başaran (45)-Medikalci

EN İYİ YATIRIM ALTIN

Gelecek için tasarruf ve yatırım yapabiliyorum. En iyi yatırım aracı bence altın. Çünkü altının değeri genellikle yükselir. Ben altına yatırım yapıyorum. Altından sonra ise en karlı yatırım aracı gayrimenkul. Bugün 100 TL’ye aldığınız evin fiyatı 6 ay sonra 150 TL oluyor.



İsmail Yüksel (26)-Öğrenci

GELİR ADALETSİZLİĞİ VAR

Gelecek için tasarruf ve yatırım yapamıyorum. Aksine borçlanıyorum. Sigortalı bir işe başlar başlamaz öğrenci kredim maaşımdan kesilmeye başlayacak. Gelir adaletsizliğinin olduğu bir ülkede bizim gibilerin yatırım veya tasarruf yapması imkansız.



Onur Kanyılmaz (44)-Muhasebeci

BANKALAR DOLANDIRICI

Gelecek için tasarruf ve yatırım yapıyorum. Altına yatırım yapan insan asla kaybetmez. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Yastık altında altınlarımız var. Bankaların dolandırıcı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kredi kullanmıyorum. Bankaya para yatırmıyorum.



Ramazan Akpolat (60)-Emekli

YATIRIM DA TASARRUF DA YAPIYORUM

Benden artık geçti. Çocuklarımın ve torunlarımın geleceği için yatırım da tasarruf da yapıyorum. Asla dışarıda yemek yemem. Bakkaldan alışveriş yapmam. Işıkları açık bırakmam. Son çıkan cep telefonunu almam. Altına yatırım yapıyorum.



Reyhan Kurt (34)-Kasiyer

BİRİKİMİM BANKALARIN ALTIN HESABINDA

Maaşım çok az ama yine de geleceğim için tasarruf ve yatırım yapmaya çalışıyorum. Altın alıp saklamak çok mantıklı gelmiyor. Bu nedenle birikimimi bankaların altın hesabında değerlendiriyorum. Alış satış komisyonları daha az. Çalınma riski de bulunmuyor.



Rüstem Yörüker (32)-Emlakçı

YATIRIMIM, B TİPİ LİKİT FONA

Geleceğim için tasarruf ve yatırım yapıyorum. Altın, borsa ve döviz şu dönemde riskli gibi geliyor. Bu nedenle paramı riske etmemek için B tipi likit fona yatırıyorum. Getirisi fazla değil ama garanti. Paramı istediğim gün istediğim saatte bankamatikten bile çekebiliyorum.



Şahin Akbey (45)-Tur Acentesi

EMLAK YATIRIMI YAPIYORUM

Geleceğim için tasarruf ve yatırım yapmaya çalışıyorum. Ben paramı emlak piyasasına yatırıyorum. Çünkü durduğu yerden de kiraya vererek her ay elinize garanti bir para geçiyor. Aldığım kiralarla peşinat biriktirerek yeni bir ev alıyorum.



Hilal Gürcan (37)-Resim Öğretmeni

MAAŞIM BORÇLARA GİDİYOR

Aldığım maaşla evimi zor geçindiriyorum. Maaşım zaten aldığım gün borçlara gidiyor. Hatta param geçinmeme yetmediği için kredi kartından harcama yapmak zorunda kalıyorum. Haliyle yatırım yapamıyorum. Tam aksi bankada yaklaşık 40 bin TL kredi borcum var.



Sermin Karabay (34)-Halkla İlişkiler

ASGARİ ÜCRET 2 BİN OLMALI

Tasarruf yapmaya çalışıyorum ancak yatırım yapamıyorum. Hayat çok pahalı, maaşlar düşük. Yapılan istatistiklere göre açlık sınırı altında yaşıyoruz. Sağlıklı beslenemiyoruz. Bu nedenle özellikle kanser vakaları artmaya başladı. Asgari ücret en az 2 bin TL olmalı.