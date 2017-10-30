İnsansı robotlar Bilişim Fuarı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği Kocaeli Bilişim Fuarı, insansı robotlara ev sahipliği yapacak. Sanbot adı verilen bu robotlar, insan hayatını kolaylaştırmak için üretilmiş. İnsansı robot Sanbot; karşılama, yönlendirme ve servis robotu olarak kullanılabildiği gibi, sorulan sorulara cevap veriyor, hatta satış bile yapabiliyor. Kocaeli Bilişim Fuarı’nda ise insansı robot Sanbot, fuara gelenleri karşılayarak, yönlendirmelerde bulunacak.

KOCAELİ BİLİŞİM FUARI

Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Ana teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

BİLİŞİM FESTİVALİ

Binlerce metrekarelik fuar alanında konuşlanacak olan yüzlerce bilişim firması, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek. Sektörün dikkat çeken isimleri ise düzenlenecek söyleşilerde deneyim paylaşımında bulunacak.

İNSANSI ROBOT SANBOT

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda en büyük ilgiyi çekecek olanlardan birisi de Prorobotec firmasının getireceği insansı robot Sanbot olacak. İnsansı robot Sanbot, günlük hayatın çeşitli alanlarında kullanılıyor. Bankalar, hava limanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, hoteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor.

İNSANLARLA ARASI ÇOK İYİ

İnsansı robot Sanbot, görev aldığı alanlarda insanlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sanbot; riskli yolcular için yüz tanıma, yolcuların isteklerini özenle cevaplama, bilgi tabanı ve çoklu dil, yolcuların çağrı merkezi ile görüntülü görüşme yapabilmesini sağlama, karmaşık soruları iletme gibi fonksiyonların yanı sıra film ve müziklerle yolculara eğlence anlar sunuyor.

TATLI ROBOT SANBOT

İnsansı robot Sanbot, yüz tanıma özelliğiyle dikkat çekiyor. Sanbot tatlı robot olarak bilinen insansı robotlar; video girişi, 3D görüntüleme, sıcaklık verili kızılötesi algılama, ses algılama, sıcaklık algılama, cayroskopik algılama, jeomanyetik pusula ve dokunmatik ekran gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Çok yönlü etkileşime açık olan Sanbot; ses, dokunma, el kol hareketi ve duruş algılama ile kullanıcı etkileşimini destekliyor. AI–cloud özellikli Linux-tabanlı platform semantik anlama, yüz algılama ve tanıma, ses tanıma, otomatik şarj etme ve ortamdaki fiziksel engelden kaçınma ise Sanbot’un diğer özellikleri.

ÇOCUKLARIN OYUN ARKADAŞI

İnsansı robot Sanbot, karşısındaki kişiyle yaptığı konuşmaya göre; üzgün, sevinçli, mutlu, anlayışlı, şefkatli, şaşkın gibi farklı yüz ifadeleri oluşturabiliyor. İsterseniz karşılıklı dans edebileceğiniz sevimli robot Sanbot, istediğiniz müzikleri de çalabiliyor. Aynı zamanda projeksiyon da yapabilen Sanbot, nereye giderseniz sizi takip de edebiliyor. Yüz tanıma özelliğine sahip Sanbot, çocuklar için de çok güvenli bir oyun arkadaşı olabiliyor. Üstelik Sanbot’a cep telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla yanınızda değilken bile ulaşabiliyorsunuz.

