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Instagram internet yokken de çalışabilecek

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Instagram internet yokken de çalışabilecek
Sosyal medya platformlarından Instagram'ın ilerleyen günlerde çevrimdışı çalışabileceği açıklandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde düzenlenen Facebook F8 geliştiriciler konferansında Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamada Instagram bünyesindeki pekçok özelliğin internet bağlantısı olmadan yani çevrimdışı (offline) modda da kullanılmasını sağlayacak bir destekten bahsedildi.

OFLİNE INSTAGRAM'DA NELER MÜMKÜN?
Instagram mühendisi Hendri, çevrimdışı kullanıcıların zaman akışında önceden yüklenmiş fotoğraf, video ve hikâye içeriklerini görüntüleyebileceğini belirtti.

Kullanıcılar bu içerikleri beğenebilecek, kaydedebilecek ve istediği fotoğrafa yorum da bırakabilecek. Hatta bunlara ek olarak çevrimdışıyken yayın oluşturup taslağa kaydetme seçeneği sahip olacak bir düzenleme getirilecek. Kullanıcının bu hareketleri, yeniden internet bağlantısına ulaşıldığında otomatik olarak sisteme işlenecek.

Çevrimdışı moddaki bir diğer yenilik de kişinin önceden ziyaret ettiği kullanıcı profillerinin, internet bağlantısı yokken de görünebilir olması. Instagram eski sürümlerinde keşfet sekmesine girildiğinde ya da kullanıcı kendi profilini görüntülemek istediğinde benzeri bir imkânı veriyordu.

ÖNCE ANDROID SONRA IOS
Instagram bu değişikliklerin çoğunu şimdilik Android ortamında sunacak. Nedeni ise geliştiriciler arasında daha yaygın bir kullanımı olması. İlerleyen aylarda ise daha fazla yenilik eklenmesine ve her birinin iOS için de sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Instagram'ın bu hamlesindeki en büyük faktör gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerdeki internet bağlantısının stabil olmaması ya da stabil olsa dahi herkesin kullanamayacağı kadar pahalı olması. Benzer şekilde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Facebook Lite bir senede tam 200 milyon aboneye ulaşarak büyük başarı elde etmişti.

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