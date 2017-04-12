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Instagram mesajlarında yeni dönem

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Instagram mesajlarında yeni dönem
Snapchat hikayeler özelliğini başarılı bir şekilde kopyalayan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bu kez kendisine ait bir yenilik yaptı. Uygulama içerisindeki özel mesaj servisi olan Instagram Direct yenilendi.

Instagram'a gelen yeni güncellemeyle birlikte bundan böyle tüm sohbetlere ve etkileşimlere aynı yerden erişim sağlanabilecek, kendi kendine yok olan mesajlar da artık daha düzenli bir şekilde görünecek.

Herkese açık hale gelen Instagram artık bir süre sonra kaybolan, geçici fotoğraf ve video mesajlar ile geleneksel kalıcı yazıları ve görüntülü mesajları birleştirdi. Hem grup hem de birebir mesajlaşmasında iki özellik aynı anda kullanılabilecek.

Böylelikle, yaratıcı araçlarla eğlenceli hale getirilmiş eğlenceli selfie’ler gönderebilecek ve devam eden yazılı sohbet içerisinde arkadaşlarınızın hikayelerine veya herkese açık yorumlara geçici yanıtlar verebileceksiniz.

Kasım ayında, kalıcı mesajlardan ayrı olarak, özel mesajlaşmaya kendini imha eden paylaşım imkanı getiren Instagram'ın ayrılık kullanıcı sayısı 300 milyondan 375 milyona çıkmıştı.

Böyle olunca da iki mesajlaşma türünü tek bir çatı altında birleştirmenin iyi bir tercih olacağı düşünülmüş olabilir.

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