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Instagram'da ekran görüntüsü alan görünecek

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Instagram'da ekran görüntüsü alan görünecek
Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor.

Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte Instagram Hikayeler yeni özelliğine kavuştu.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALDIĞINIZDA BİLDİRİLECEK
Artık Instagram'da hikayelerde dolaşırken, arkadaşlarınızın hikayelerine fotoğraf ve video ile cevap verebilmenize olanak sağlayan Instagram Hikayeler'e önemli yenilikler ekleyen sosyal medya devi, ayrıca bir başkası sizin hikayenizin ekran görüntüsünü aldığında, anında size bildirim göndereceği yeni güncellemeyle kullanıcılara sundu.

ANDROİD VE İOS KULLANICILARI BUGÜN İTİBARİYLE KULLANACAK
Android ve iOS kullanıcıları için, yeni güncelleme yayınlanarak bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

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