İpek Kağıt tamam, Kartonsan umutlu 

Seka’nın kapanmasıyla birlikte küçülmesine rağmen Genel Merkezi İzmit’te kalan Selüloz-İş Sendikası, özel sektör için örnek olabilecek bir toplu sözleşme imzaladı.

İPEK KAĞIT’TA İMZA ATILDI

Selüloz-İş Sendikası, bir süredir devam eden pazarlıkların ardından, İpek Kağıt’ın Yalova ve Manisa fabrikalarında çalışan 236 üyesi için yeni sözleşmeyi imzaladı. İpek Kağıt işçilerinin ücretlerine, birinci yıl için 430’ar TL seyyanen zam alındı. İkinci yılda da ücretlere seyyanen 50’şer TL artı enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal haklar da yüzde 15 yükselecek.

KARTONSAN BEKLİYOR

Selüloz-İş’in örgütlü olduğu, ilimizde kurulu Kartonsan işyerinde ise, anlaşma sağlanamamış 25 Ocak’ta grev kararı asılmıştı. Kartonsan’da çalışan 148 işçi, İpek Kağıt sözleşmesi ile umutlandı. Kartonsan’da 7 Mart’a kadar sözleşme imzalanmazsa, grev uygulanacak. Selüloz-İş, Kartonsan işvereninden yeni teklif bekliyor.