iPhone 8 Kocaeli’de satışa çıkıyor! Yeni iPhone’lar Vatan Bilgisayar’da

Kocaeli’de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus farkını yaşayan ilk kişi siz olmak istiyorsanız 19 Ekim gece 24.00’te İzmit Vatan Bilgisayar’a uğramayı unutmayın.

Apple’ın bu yıl satışa sunduğu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 Ekim itibariyle tüm Türkiye’de satış noktalarında yerini alacak. Yeni iPhone’lar, 54 ilde 124 mağaza ile hizmet veren, teknoloji perakendeciliğinde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Vatan Bilgisayar’da da 20 Ekim Cuma günü itibariyle satılmaya başlanacak.

Vatan Bilgisayar İzmit ise yeni iPhone’lara kavuşmak için gün sayan vatandaşlar için 19 Ekim gecesi açık olacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus almak isteyen Kocaelililer, 19 Ekim Perşembe günü gece 24.00’ten sonra İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Vatan Bilgisayar’a uğrayıp, istediği ürünü satın alabilecek.

KABLOSUZ ŞARJ OLABİLECEK

iPhone 8, yepyeni cam dizaynı ile geliyor. Ayrıca bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en güçlü ve en akıllı çipe sahip. iPhone 8’de kablosuz şarj özelliği de olacak. Cam arka yüzey sayesinde kablosuz şarj kolaylığı var.

GELİŞTİRİLMİŞ KAMERA

iPhone 8’in 12 MP kamerası çok daha gelişmiş özellikler içeriyor. Daha büyük ve daha hızlı bir sensör, yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, fotoğraflar ve videolar için optik görüntü stabilizasyonu mevcut. iPhone 8 Plus’taki geniş açılı lens ve telefoto lens hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.

DAYANIKLI CAM

Yeni iPhone, bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cama sahip. iPhone 8, suya, sıçramalara ve toza karşı dayanıklı olacak şekilde geliştirildi. Renk uyumlu, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyum şerit bulunan iPhone 8 için yeni uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri mevcut.