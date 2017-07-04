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İrem Derici, Kocaeli Fuarı’nı sallayacak

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İrem Derici, Kocaeli Fuarı’nı sallayacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İrem Derici konserine tüm Kocaeliler davetli.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarının 51. Yılı Yaz Etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı İrem Derici konser verecek. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde düzenlenecek ücretsiz konser 05 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00’da. Sevilen sanatçı İrem Derici Kocaelili sevenleriyle buluşacağı konser programında en sevilen şarkılarını seslendirecek.

FUAR CAZİBE MERKEZİ OLDU

Ünlü şarkıcı Murat Boz konseriyle başlayan Kocaeli Fuarı 51. Yılı Yaz Etkinlikleri bu hafta İrem Derici konseriyle devam ediyor. Her hafta ünlü bir sanatçının konser vereceği Kocaeli Fuarı, yaz boyunca konserlerle dolup taşıyor. Çarşamba akşamları ünlü sanatçıların konserleri, Cuma akşamları da çocuklara yönelik programlarla bir cazibe merkezine dönen fuar, yaz akşamları etkinliklerle dolu.

YAZ BOYU KONSER

Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda sahne alacak. 05 Temmuz Çarşamba İrem Derici, 22 Temmuz Cumartesi Göksel, 26 Temmuz Çarşamba     Murat Kekilli, 02 Ağustos Çarşamba Hakan Altun, 09 Ağustos Çarşamba      Resul Dindar, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 30 Ağustos Çarşamba Demet Akalın Kocaeli Fuarı’nda ücretsiz konserler verecek.

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