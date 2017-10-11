İrfan Ayar’ın örnek projesi: Sultanorhanspor

Bölge müdürü olarak görev yaptığı Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde spor tesislerini hayata geçirdi. Bölge çalışanlarının ve firmaların kullanabilecekleri son derece modern ve kapsamlı bir sosyal tesis ve spor kompleksi hazırladı ve hizmete açtı. Gebze’de halen Süper Amatör Küme’de liderliğini sürdüren Sultanorhanspor’un kurucusu ve başkanlığını da yürütmekte. Sultanorhanspor’un artık ulusal anlamda tanındığını ve kente hizmet etmek adına yola çıktığını belirten Ayar, “Sultanorhanspor olarak artık örnek kulübüz, gençlerimize kol kanat oluyoruz, onları eğitiyor, müsabakalara çıkartıyoruz. Bir nevi insan yetiştiriyoruz” dedi.

SULTANORHANSPOR BİR PROJE OLARAK DOĞDU

Başkan İrfan Ayar, Sultanorhanspor’un doğuş sürecini de şöyle anlattı, “ Sportif hayatta yerel kulüplerimizden Çotanakspor’a, arkadaşlarımın teşviki ile başkan oldum. Daha sonra kongrede bu kulübümüzün ismini Sultanorhanspor olarak değiştirdik. Başarılı bir proje, güçlü bir kulüp ortaya çıkardık. BAL’da oynama başarısını ilk yılımızda yaşadık. Bugün adı Gebzespor’la birlikte anılan bir kulüp durumuna geldik. Bu takımı artık sadece Gebze değil, Türkiye tanıyor” dedi.

ÖRNEK BİR TESİS YAPIMIZ VAR

Bir profesyonel kulüpte olması gereken ne varsa Sultanorhanspor’da olduğunu söyleyen Ayar, “ Diğer kulüplere de örnek bir kulübüz. Alt yapı ve A Takımın bütün Antrenörlerimiz Akademi mezunu. 500’ün üzerinde her yaş grubundan çocuklarımız bu takımda futbol eğitimi alıyor. Futbol oynuyor. Kendi sosyal tesisleri olan, yatakhanesi ve lokali olan bir kulübüz. Burası tam bir eğitim yuvası haline geliyor. Kulübümüzde Kütüphanemizi kurduk. Çocuklarımızın özellikle ahlaki anlamda ve kişisel gelişimleri alanında gerekli eğitimleri en doğru isimlerden alması için çalışıyoruz. Gebze’nin önemli Kişisel Gelişim uzmanlarından Haluk Öztekin hocamızı, sporcularımızın psikolojik ve kişisel gelişim eğitimleri için bünyemize kattık” dedi.

İRFAN AYAR KİMDİR?

İrfan Ayar, 1964 Trabzon Köprübaşı doğumlu. 1973 yılında Gebze’ye geldi. 44 yıldır Gebze’de ikamet etmekte. İlkokulu Trabzon’da okuduktan sonra, Ortaokul ve Lise tahsilinin bir bölümünü Gebze’de okudu. Ayar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik mühendisliği bölümünü bitirdi. Eğitim hayatından sonra kendine ait mühendislik ofisi açtı. Askerlik sonrası Gebze’de Türkiye Elektrik Kurumu’na (TEK) bağlı Gebze Elektrik Dağıtım müessesinde Mühendis ve Baş Mühendislik yaptıktan sonra İşletme Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 8 yıl bu kurumda çalıştı. 1999 yılında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi GEPOSB’a geçiş yaptı. İlk önce Bölge Mühendisliği görevi yaptı, 2009-2017 arasında Bölge Müdürlüğü yaptı. İrfan Ayar, evli, ve 3 çocuk babası.