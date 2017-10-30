İrfan Keskin, yeniden göreve talip

CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, 17 Aralık 2017 Pazar günü gerçekleşecek olan kongrede tekrar ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

CHP Başiskele İlçe Örgütü, hafta sonu ilçe delegelerini kahvaltıda ağırladı. Başiskele Sahil Kafe’de gerçekleşen kahvaltıya İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay da eşi Av. Nurdan Sarıbay ile birlikte katıldı. Kahvaltıda konuşan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “ Bugün Cumhuriyet Bayramımız. Böyle özel bir günde aydınlık yüzlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek sözlerine başlayan CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, “Bu Pazar sabahında CHP ailesi olarak birlikte kahvaltı yapmanın güzelliğini yaşıyoruz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Başiskele ilçemizde gelecek yönetimi belirleyecek olan siz değerli delege arkadaşlarıma sorumluluk alıp delege olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Göreve geldikleri son 2 yılda kısa aralıklarla 5 seçim yaşadıklarını dile getiren Keskin, “Çok yoğun zaman geçirdik. Bu süre içinde canla başla çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma, bizlerden desteklerini esirgemeyen siz değerli partililerimize, bizlere kapılarını açan dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu. 17 Aralık 2017 Pazar günü ilçe kongresini yapacaklarını belirten Keskin, “Önümüzde ülke için çok önemli bir seçim var. CHP Başiskele İlçe Örgütü olarak bu seçimlerde yoğun bir çalışma programı bizleri bekliyor. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması lazım. Ben ve ekip arkadaşlarım bu süreçte tekrar aday olduğumuzu buradan açıklıyorum” dedi.

