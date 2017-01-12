İş adamı Sağlam hayatını kaybetti

İzmit’in tanınmış iş adamlarından Hüseyin Sağlam (65) dün yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Tasarım Peysaj Şirketi’nin sahibi Hüseyin Sağlam Kocaeli Devlet Hastanesi’nde akciğer ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sağlam dün saat 11. 00 sıralarında hayatını kaybetti. İzmit Ortaburun Köyü'nde ikamet eden Hüseyin Sağlam, Cansu Sağlam isminde bir kız çocuk sahibiydi. Sağlam'ın cenazesi ikindi namazında Ortaburun Köy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ

