İş arayanlar bu fuarı kaçırmayın

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF 17) 6-7-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Fuar, işverenlerin işgücü, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılayacak.

İstihdamda Milli Seferberlik Projesi kapsamında Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında 17. Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuar 6-7-8 Nisan tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Fuarla ilgili bugün Sekapark Otel'de açıklama yapan Kocaeli İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, fuarın işveren ve iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılayacağın belirterek, "Bu fuarla, işverenlerin işgücü ihtiyaçları, iş arayanların ise iş ihtiyaçları karşılanabilecek. Ayrıca üniversite öğrencilerimize işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarılacak, çalışma hayatına hazırlanmaları sağlanabilecek, çalışabilecekleri işyerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlanarak, onlara rehberlik edilecek, staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirme yapılabilecektir. Fuar süresince vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz iş başvurusunda bulunabilecekleri gibi üç gün boyunca çeşitli etkinlik ve söyleşilerden de ücretsiz yararlanabileceklerdir" dedi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversite öğrencilerinin yanı sıra ülkemizdeki üniversite mezunlarının ve mesleki eğitim almış nitelikli işgücünün de fuara katılımıyla endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanması da hedeflenmektedir. Yine bu fuar ile firmaların ve insan kaynakları yöneticilerin kaynaşmasını sağlayarak, firmalar arası işbirliğine katkı sağlanması, bölgemizdeki kuruluşların kısa ve orta vadede verimli nitelikli işgücü kayağı ihtiyaçlarının karşılanması ve planlamasına yardımcı olarak üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesi amaçlanmaktadır"