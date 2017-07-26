İş arayanlar bu habere dikkat

Uygun olduğunu düşündüğünüz iş ilanı için ilana ait İşgücü İstem NO ile birlikte İŞKUR’a müracat etmeniz gerekiyor.
İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI
Çelik Halat – İstihsal Teknisyeni(80) – KARTEPE
Toyotetsu Otomotiv – İşçi(50) - ÇAYIROVA
Köfteci Yusuf – Garson(50) – İZMİT
Royal Ambalaj – İşçi(50) - GEBZE
Rotam Liman – Şoför/Yük Taşıma(50) – DERİNCE
Namet Gıda – İşçi(40) - ÇAYIROVA
Deva Holding – İşçi(30) – KARTEPE
Sango Otomotiv – İşçi(30) - ÇAYIROVA
Pronet Güvenlik – Güvenlik Görevlisi(30) - İZMİT
Us Grup Taşımacılık – İşçi(25) – KÖRFEZ
Trans-Can Trafo İzolasyon – İstihsal Teknisyeni(25) – İZMİT
Cebir Özel Güvenlik – Güvenlik Görevlisi(25) – İZMİT
Sarten Ambalaj – İşçi(20) - GEBZE
Elimsan Şalt Cihazları – Elektrik Teknisyeni(20) – KARTEPE
Tekfen İmalat – İstihsal Teknisyeni(20) - DERİNCE
Öz-Şan Lojistik – Kamyon Şoförü(15) - KARTEPE
Tukor Gıda – Garson(15) – BAŞİSKELE
Zırhlıoğlu Gıda – Reyon Görevlisi(5) – İZMİT
Enka Restoran – Garson(10) – İZMİT
Enka Restoran – Temizlik(10) – İZMİT
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