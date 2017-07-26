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İş arayanlar bu habere dikkat

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İş arayanlar bu habere dikkat
İŞKUR tarafından haftalık açık iş ilanlarını yayınlandı.

Uygun olduğunu düşündüğünüz iş ilanı için ilana ait İşgücü İstem NO ile birlikte İŞKUR’a müracat etmeniz gerekiyor.

İŞ ARAYAN FİRMALAR VE ARADIKLARI İŞÇİ SAYISI

Çelik Halat – İstihsal Teknisyeni(80) – KARTEPE

Toyotetsu Otomotiv – İşçi(50) - ÇAYIROVA

Köfteci Yusuf – Garson(50) – İZMİT

Royal Ambalaj – İşçi(50) - GEBZE

Rotam Liman – Şoför/Yük Taşıma(50) – DERİNCE

Namet Gıda – İşçi(40) - ÇAYIROVA

Deva Holding – İşçi(30) – KARTEPE

Sango Otomotiv – İşçi(30) - ÇAYIROVA

Pronet Güvenlik – Güvenlik Görevlisi(30) - İZMİT

Us Grup Taşımacılık – İşçi(25) – KÖRFEZ

Trans-Can Trafo İzolasyon – İstihsal Teknisyeni(25) – İZMİT

Cebir Özel Güvenlik – Güvenlik Görevlisi(25) – İZMİT

Sarten Ambalaj – İşçi(20) - GEBZE

Elimsan Şalt Cihazları – Elektrik Teknisyeni(20) – KARTEPE

Tekfen İmalat – İstihsal Teknisyeni(20) - DERİNCE

Öz-Şan Lojistik – Kamyon Şoförü(15) - KARTEPE

Tukor Gıda – Garson(15) – BAŞİSKELE

Zırhlıoğlu Gıda – Reyon Görevlisi(5) – İZMİT

Enka Restoran – Garson(10) – İZMİT

Enka Restoran – Temizlik(10) – İZMİT

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