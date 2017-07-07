İş güvenliği için düğmeye basıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı başkanlığında, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır” programı bugün ilimizde gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, ilimize gelerek bakanlık tarafından başlatılan iş sağlığı ve güvenliği seferberliğini duyurdu. Bağlı, 2017 yılı için 7. aya kadar Kocaeli’de kamuya yansıyan iş kazalarında hayatını kaybeden işçi sayısının 22 olduğunu söyledi.

Bağlı, bakanlık tarafından başlatılan iş sağlığı ve güvenliği seferberliği ile özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlattıklarını duyurdu. Toplantıda SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz'da hazır bulundu.

İŞSİZLİK YÜZDE 10 BANDINA İNECEK

Yaptığı konuşmada Bağlı, “Cumhurbaşkanımızın milli istihdam seferberliği kapsamında 81 ilde çalışmalarımız başladı. İstihdam teşviklerini başlattık. Esnaf ve ticaret odalarını ziyaret ettik. Sorunları yerinde çözdük.1 buçuk milyon artı istihdam hedefi konulmuştur. 4 ayda içinde bu hedefin büyük çoğunluğu gerçekleşti. Performans hedefleri yakalandı. Yıl sonu geldiğinde Türkiye’de bize verilen talimat doğrultusunda işsizlik yüzde 10 bandına inecek. Milli İstihdam programı başarıyla gerçekleştirmiş olacak. Özellikle inşaat sektöründe iş kazaları ve ölüm oranlarını sıfıra çekmek için yine seferberlik başlatıldı. Bu işin önemine dikkat çekmek için mutlaka yerel medyaya ihtiyaç var. Sesimize ses olacaksınız” şeklinde konuştu.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

“Amacımız farkındalık oluşturmak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Türkiye, ilk kez kanuna sahip oldu. Batı Avrupa standartlarında bir kanundur 30’dan fazla yönetmeliği vardır. Bu işin denetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndadır. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili inşaatlarımızı geziyoruz. İşçilerimizle yemek yiyoruz. İşçilerimize onların canlarının bizim için önemli olduğunu, öncelikle dikkatli olmalarını gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bu kültürü ne kadar oluşturabilirsek Türkiye iş kazalarında uluslararası standartları yakalar. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar başarılı olabiliriz. Bunun için işveren ve işçilerimizle sahadayız. Milli İstihdam ile yakaladığımız başarıyı hedef sıfır ile yakalayacağız. Gidebildiğimiz kadar işçilere tek tek gideceğiz. İŞKUR ve SGK İl Müdürlerimiz de sahada olacak. Fabrikaları ve tersaneleri gezecek. Yönetmelikleri gösterecek”dedi.

Çiğdem ARMAĞAN