İş hanında el bombası ve tabanca ele geçirildi

Çayırova'da bir iş hanında el bombası ile tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir iş hanının ikinci katında 8 numaralı ofiste patlayıcı bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis, iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada bir el bombası ile tabanca bulan polis, ofisi kiralayan kişi ile iş hanı sahibini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanlarının, işhanında çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.