"İş hayatında kadın - erkek eşittir"

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. önetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan çalışma hayatındaki cinsiyet eşitliği ne dikkat çekerek, "Kadının kendi gücü ile ilgili farkındalığının arttırılması konuları benim için sektörel işim kadar önemli." dedi.

Armağan açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

Toplumsal cinsiyet eşitliği, iş hayatında ve sosyal hayatta kadının güçlendirilmesi, kadının kendi gücü ile ilgili farkındalığının arttırılması konuları benim için sektörel işim kadar önemli. 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü’nde Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. olarak imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile kadın istihdamını, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini ve insan haklarına saygılı şirket politikaları geliştireceğimizi resmi olarak da beyan etmiş olduk. Sektörle ilgili sivil toplum görevlerimin dışında, kadının güçlendirilmesi ile ilgili olarak da önemli STK’larda çalışmaktayım. TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu, TOBB Kadın Sanayiciler Kurulu ve MAİB Yönetim Kurulu bünyelerinde kadının iş hayatında güçlenmesi, erkeklerle eşit şartlardan yararlanması, kadının üretici /işveren olabilmesi için gereken alt yapının hazırlanması konularında pek çok sanayici ve girişimci ile beraber faaliyetlerde bulunmaktayım. İnanıyorum ki, toplumunun yarısını oluşturan kadın nüfus iş hayatında da aynı oranda var olmadan, Türkiye’de iş hayatının tam olması mümkün değildir. Buradan yola çıkarak Erkunt Traktör, sektöründe ilk mavi yaka kadın çalışanı kapılarını açmış şirket olma unvanını da korumakta ve her geçen gün kadın çalışan sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.