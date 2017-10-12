İş yerinde fenalaştı, kurtarılamadı

Yeni Gölcük yolu üzerinde bulunan bir hazır beton firmasında çalışan 50 yaşındaki Celal Arslan, dün akşam saat 21.00 sıralarında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Arkadaşları durumu fark edip hemen 112 Acil ekiplerini arayarak yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan Celal Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınana Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ

Arslan’ın cenazesi hastane morguna kaldırılıp burada yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk babası olan Arslan’ın hiçbir rahatsızlığının olmadığı ve geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle vefat ettiği iddia edildi. Derince Çenedağ Mahallesi Bayraktar Sokak No.26 adresinde ikamet eden Arslan’ın cenazesi öğle namazında Turgut Murat Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ