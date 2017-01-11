İş yerinde korkutan yangın

Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir nalburiye dükkanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre; Derince Çınarlı Mahallesi Nato Caddesi üzerinde bulunan Celal Güler'e ait Bizim Nalburiye isimli iş yerinde bugün saat 16.40'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören iş yeri çalışanı Bilal Denizci'nin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

AMBULANSTA TEDAVİ

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen Bilal Denizci'ye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilerek müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ