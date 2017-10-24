İşçi Filmleri Festivali gönüllülerini arıyor
Bu yıl 12’incisini düzenlediğimiz Uluslararası İşçi Filmleri Festivali için 30 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da İzmit Nirvana Kafe’de gönüllü toplantısı yapılacak.
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Festival hakkında bilgi veren ekip üyesi Ümit Tosun, “Bu yıl 12’incisini düzenlediğimiz Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, aralık ayında İzmit’te izleyicilerle buluşuyor. Sponsorsuz, reklamsız, ücretsiz ve sansürsüz gerçekleştirilen festival, gönüllülük esasıyla, dayanışmayla, filmlerini perdeye yansıtıyor. Dayanışmayla büyüyen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, ‘’ Haydi Festival Yapalım’’ diyerek Festivali düzenlemeye, ekiplerini oluşturmaya çağırıyor” dedi. Festival kapsamında; Film İzleme/Belirleme Ekibi, Kısa Film Ekibi ve Festival Hazırlık Ekibi oluşturulacak. (irtibat tel: 0538 233 55 99)
Ayşegül KALAYCI
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