İşçiler kararlı.. Tüpraş'ta eylem devam ediyor

Körfez'de bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor. Gece vardiyasına gelen işçiler yine iş başı yapmadı, gece vardiyası devam ediyor.

Tüpraş'ta 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 Ocak tarihinde başladı. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir iş bırakma eylemleri yapan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. İşçiler Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde toplanırken, sendika yetkilileri konuşma yaptı.

Rafinerinin önünde toplanan işçiler "İş ekmek yoksa barış da yok" şeklinde slogan attı.

Ne sendika ne işveren.. Türpraş'ta taviz yok