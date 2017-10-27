İşçilerin eylemine bakarken kaza yaptılar
Yaklaşık 30 bin TL alacakları olduğunu iddia eden işçiler, TEM otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde bulunan yön tabelasının üzerine çıktı.Bu esnada ters şeritten seyir halinde olan tır şoförü eylemcilere bakmak isterken kaza yaparak yaralandı.
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Eyleme bakarken kaza yaptılar
Ters istikamette seyir halinde olan Kasım Ç. idaresindeki 34 RJ 4302 plakalı tır, işçilere bakmak isterken önündeki 41 VP 280 plakalı Mustafa A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Mustafa A. idaresindeki kamyon da 41 PB 959 plakalı Hüseyin A. idaresindeki bir başka kamyona çarptı. Tır şoförü Kasım Ç. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Bu esnada tabelaya çıkan işçiler için olay yerinde olan itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralı tır şoförü sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Kandıra gişelerinde intihara kalkıştılar
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