İşçilerin eylemine bakarken kaza yaptılar 

Eyleme bakarken kaza yaptılar

Ters istikamette seyir halinde olan Kasım Ç. idaresindeki 34 RJ 4302 plakalı tır, işçilere bakmak isterken önündeki 41 VP 280 plakalı Mustafa A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Mustafa A. idaresindeki kamyon da 41 PB 959 plakalı Hüseyin A. idaresindeki bir başka kamyona çarptı. Tır şoförü Kasım Ç. çarpmanın etkisiyle yaralandı. Bu esnada tabelaya çıkan işçiler için olay yerinde olan itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralı tır şoförü sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Kandıra gişelerinde intihara kalkıştılar