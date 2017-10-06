İSG Uzmanlarına ‘Kişisel Koruyucu Donanım’ eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)” eğitimine Büyükşehir Belediyesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan 23 personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez tarafından gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürdü.

KAZALARI ÖNLEMENİN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan İSG uzmanlarına önemli tavsiyelerde bulunan Öymez; İş kazalarında yaşanan ölümler ve yaralanmalar iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetişmiş personelin önemini bir kez daha gündeme getirdiğini belirtti. İSG Uzmanı Öymez, iş kazalarını en aza indirmenin yolunun bu alanda verilecek eğitimlerden geçtiğine dikkat çekti.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmenin en önemli yolunun “Kişisel Koruyucu Donanım” olduğunu vurgulayan Öymez, bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin diğer belediyelere öncülük ettiğinin altını çizdi. Eğitimi değerlendiren Öymez “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde öğrenmeye bu kadar hevesli ve işine bu kadar tutkulu iş güvenliği uzmanları ile çalışmak çok keyifli oldu. 23 iş güvenliği uzmanı ile uygulamalı bir eğitim geçirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm iş sağlığı ve güvenliği personellerini kendi daimi kadrosu ile oluşturması kesinlikle “iyi uygulama” olabilecek örnek bir yapılanmadır” dedi.

Ayrıca eğitim sonunda Yasemin Öymez tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline sertifika takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Yılmaz Oktay ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Alp sertifikayı kabul etti.