İşi bozulan esnafa 10 ay maaş

İşçilerin işten çıkartıldığında imdadına yetişen işsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibaren prim ödemeleri başlayacak, işi bozulan esnaf 10 aya kadar süreyle maaş imkanı elde edecek.



DEVLET KATKISI DA VAR

Meclis'ten geçen ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, işyerini kapatan ya da zor durumda kalan Bağ-Kur'lulara belirli bir süre destek sağlamak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35,55 lira, devlet de 17,77 lira verecek. Sigortalılığın sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenlere 300 gün süreyle ödenek verilecek.