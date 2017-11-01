İşi takip etmenin önemi 

Biz genellikle buralardaki İzmit’teki trafik ve ulaşım sorununu konuşuyoruz. Oysa ilimizin Gebze bölgesindeki sıkıntı, buradan daha fazla.

Gebze Bölgesi’nde Karayolları Genel Müdürlüğü Anibal Kavşağı projesini başlattı. Önemli bir işti. Gebze bölgesindeki trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirecekti. Ama inşaat devam ederken, bölgedeki sıkıntı daha da büyüdü. Karayolları bir işi başlatıyor, ama takip etmiyor. Anibal Kavşağı projesinde inşaat uzadıkça uzadı. Anibal Kavşağı ile ilgili ihale 3 yıl önce 20 Ekim 2014 tarihinde yapılmış. İşi alan firma, kafasına göre çalışmış. Aslında bitmiş olması gereken inşaat bölgede büyük sıkıntı yaratmış.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 20 Ekim günü Gebze girişindeki Anibal Kavşağı inşaatını denetlemeye gitti. Müteahhit de gelmişti. Işık, lisan-ı münasiple işin çok geciktiğini, bölgeyi çok rahatsız ettiğini söyledi, “Daha sıkı çalışın. Bu işi bir an önce bitirin” dedi.

Belki, daha aylarca inşaat devam edecekti. Ancak Başbakan Yardımcısı üzerine gidince, müteahhit gece gündüz çalışmaya başladı. Gebze Anibal Kavşağı ulaşıma açıldı. Keşke bu takipçiliği İzmit’teki tramvay yolu inşaatında da gösterebilseydik.

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Şimdi bizim burada üç tane önemli kavşak işi var. Biri aylar önce başladı. Karayolları yaptırıyor: Otogar Kavşağı. Önümüzdeki aralık ayında bitmiş olması gerekiyor. Ancak işin şu andaki görünümü böyle değil.

İkinci iş, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Köseköy Kavşağı projesi. Başladı. Bu bölge de çok hareketli. İş yavaş ilerlerse, gerekli önlemler alınmadan, yan yollar açılmadan devam ederse yakında çok büyük sıkıntı yaratacak.

Üçüncü büyük iş, yine Karayolları’nın ihale ettiği Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı. Henüz inşaat başlamadı. Ama ihale sonuçlandı. Bu iş başladığında zaten felç durumunda olan Yeni Gölcük Yolu tamamen bitecek. Eski Gölcük Yolu’nun yükü çok artacak.

Sayın Bakan Işık’tan rica ediyorum. Sık sık gelsin, Otogar Kavşağı, Köseköy Kavşağı ve Sanayi Kavşağı inşaatlarını denetlesin. Müteahhitlerle konuşsun. Devletin bu işleri çok yakından takip ettiğini onlara hissettirsin. Aksi halde bu üç kavşak inşaatı yüzünden çok sıkıntı çekeceğiz. Bu işleri “Mart-2019’da yetiştirelim. Yerel seçimden önce açsak, milletin oyunu alırız” diye düşünmemek lazım. Olabilecek en kısa süre bitmesini sağlamak lazım.

AK Parti ile Saadet birbirine girerse

Seçim yılı 2019’a adım adım yaklaşıyoruz. Elbette 2019’a giderken bütün siyasi partiler kendilerine yeni siyaset stratejileri belirliyor. İktidarını korumak isteyen AK Parti, bütün muhalifleri ile didişmek, onlardan gelecek siyasi saldırıları karşılamak zorunda.

Yerelde AK Parti’nin CHP ile çok büyük sıkıntısı yok. Zaten İl Başkanı Sarıbay uyumlu adam. Bir de CHP’liler ne kadar iktidarı eleştirirse eleştirsin, AK Parti’nin tabanına ulaşamıyor. AK Parti tabanında, sağ siyasete inananlar nezdinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı sevenlerin gözünde, CHP’lilerin eleştirilerinin fazla bir değeri yok. Tam tersine CHP’liler AK Parti’yi eleştirdikçe, AK Parti seçmeni daha fazla kenetleniyor.

MHP artık AK Parti için muhalefet değil. BBP muhalif gibi değil. HDP var, onların da seslerini çıkartacak hali kalmadı. Geriye Saadet Partisi kalıyor. Saadet Partisi’nin bu dönem çok atak, akıllı bir il başkanı var: Nurettin Çelik. Geçenlerde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kartepe Zirvesi başlarken, başka hiçbir muhalif siyasetçinin söylemediği, söyleyemediği şeyleri söyledi: “Bu zirve değil, zırvadır. Boşu boşuna 2 milyon lira harcanıyor. Halkın parası çarçur ediliyor” gibi sözler söyledi.

Kuşkusuz Saadet Partisi İl Başkanı Çelik’in bu sözleri, Kartepe zirvesini çok önemseyen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve AK Parti yöneticilerini sarstı, üzdü. Bu tür eleştiriler CHP’den gelse, hiç umursamazlar, “İşte CHP zihniyeti böyledir” deyip geçerlerdi. Ama Saadet Partisi’nden her şeye rağmen hala siyaseten kardeşleri olan bir cenahtan bu eleştirilerin gelmesi, AK Partilileri etkiledi.

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da, Saadet Partisi il Başkanına aynı sertlikte yanıt verdi. Burada AK Partililerin dikkatli olması lazım. Seçimler giderek yaklaşırken AK Parti, Saadet Partisi ile polemiğe girerse, kendi tabanında da tahribata neden olabilir.

Şemsettin Ceyhan‘a haddim olmayarak tavsiyede bulunmak isterim. Nurettin Çelik, kolay yutulacak bir hap değil. Demir bilye. AK Partililerin dikkatli olması, Saadet Partisi ile sert sürtüşmeye girmekten kaçınması gerekecektir. Çünkü başka hiçbir partinin veremeyeceği kadar büyük zararı Saadet Partisi verebilir. Oy oranlarına bakıldığında gözükmüyor olsa da, bu kentte hala tabanı bir hayli güçlü olan ve bu tabanının büyük bölümü iktidar partisi içine girmiş olan siyasi parti Saadet Partisi’dir.

Fatma Hanım “Yerel seçimde aday değil”

CHP’de herkes 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimler için İzmit adayını konuşuyor, tartışıyor. Selman Yıldırım, özellikle Haydar Akar ve örgütlerin de desteği ile bu konuda bir hayli önde. Parti içinde “Fatma Kaplan Hürriyet İzmit adayı olsun. Seçimi kazanırız” diyen önemli bir kesim var.

Ben de Fatma Hanım’ın adaylığı ile CHP’nin İzmit’te seçim kazanabileceğini düşünenlerden biriyim. Elbette Fatma Hanım’a parti içinde çok kızanlar, gıcık olanlar, hak etmediği yerde olduğunu düşünenler var. Yeterince tanımadıklarını düşünüyorum. Ben, 2014 yerel seçimleri öncesi İzmit için aday adayı olduğu zaman tanıdım. İlk tanıştığımdan sonra yazdığım yazıyı da hatırlıyorum. Fatma Kaplan Hürriyet’in siyasette çok başarılı olabileceğini öngörmüştüm.

Geçen akşam Fatma Hanım, yoğun bakımda tedavi gören arkadaşım, kardeşim Ahmet Küçükörs’ün ailesini ziyaret için VM Medikalpark Hastanesi’ne geldi. Ben de oradaydım. Küçükörs ailesiyle tanıştırdım. Fatma Hürriyet, iki yıl kadar önce eşinin başına gelen çok talihsiz hadise nedeniyle hastanede uzun süre kalmış. Personeli tanıyor. Herkesle sarıldı. Yoğun Bakım, Acil Servis önünde bekleyen hasta yakınları ile hemen kaynaştı. Şeytan tüylü, kime karşı nasıl davranacağını çok iyi bilen biri. Çok sıcakkanlı. Hemen herkesle diyalog kurabiliyor. Ahmet Küçükörs’le de iyi ahbap olmuşlardı. Çok üzgündü. Hastane salonunda ayaküstü konuştuk. Siyasette kalıcı olmak, 2019’da yeniden milletvekili olmak istiyor. Ama yerel seçimlerde kesinlikle yok, “Aday olur, kaybedersem siyasi hayatım biter” diye düşünüyor. Bu konuda ikna etmek bir hayli zor.

Malum Fatma Kaplan Hürriyet, hatırı sayılır oy almış olmasına rağmen CHP Meclis grubu içinde yeniden Meclis katipliğine seçilmedi. Hastane kapısından birlikte çıktık. Kendisini kırmızı (035) plakalı resmi araba bekliyordu. “Seçimi kaybettiniz. Bu arabayı sizden almadılar mı?” diye sordum. Daha bir ay kırmızı plaka ile dolaşma hakkı varmış. Yani, bir ay içinde bu arabayı geri verecek. Ama Fatma Hanım, siyaset içinde kaldığı sürece, yeniden Kırmızı Plaka’ya binecektir diye düşünüyorum. Hem hırsı var, hem bu iş O’na yakışıyor.

DUVAR YAZISI

Barzani görevini bırakmak

zorunda kaldı. Yakında sınırı

geçip, Türkiye’ye sığınırsa

ona da bakmak zorunda mıyız?