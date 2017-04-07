Işık: “50 çizgisinin üzerine çıkıldı”

Dün bu sütunlarda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın çalışkanlığı ve temposu ile ilgili samimi hislerimi yazmıştım. Sabah erken saatlerde Sayın Bakan aradı; “Evet, yoruluyorum. Ama emin ol, halkın ilgisinden enerji topluyorum” dedi, bir örnek verdi:

“Geçen gece geç vakit, Gölcük’te gençlerle birlikte oldum. Günün bütün yorgunluğu üzerimdeydi. Ama gençler öylesine coşkulu, öylesine heyecanlıydı ki, toplantıdan çıktım, yorgunluğumu unuttum.”

KOCAELİ’DE 60’I GÖRDÜK

Fikri Işık AK Parti’nin il başkanı olduğundan bu yana hemen her seçim ve referandum töreninde, sandıktan çıkacak sonuçla ilgili çok net, çok somut tahminlerde bulunur. Hazır Sayın Bakan’ı yakalamışken, sordum:”16 Nisan için tablo ne gösteriyor.”

Işık, hem zeki, hem temkinlidir. Telefonun öbür ucunda nasıl konuşacağını birkaç saniye düşündüğünü hissettim. Sonra şöyle dedi:

“Kocaeli’de sorun gözükmüyor. Yüzde 60’ın üzerine çıkıldı. Türkiye genelinde de yüzde 53 çizgisinin aşıldığını görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı sahaya indikten sonra tablo değişti. İstanbul biraz sıkıntılı gibiydi, aşılıyor. 16 Nisan’da katılımın çok yüksek olacağını görüyoruz. Kararsızların büyük bölümü bizim seçmenimiz içindeydi. Artık EVET’in ülke için çok daha iyi olduğuna ikna oluyorlar. Sorun kalmamış görünüyor.”

Milli Savunma Bakanı Işık bugün Konya ve Karaman’da olacak. Hürkuş isimli yerli yapım uçağa, bütün silahları yüklenerek deneme yapılacakmış, bu törene katılacak. Sonra, 16 Nisan’a kadar yine buralarda. “Kendinizi fazla yormayın. Siz bu şehre lazımsınız” dedim. “Sen merak etme, gayet iyiyim” diye yanıtladı.

Bu titizlik, her yerde gösterilseydi

İzmit Tramvayı için yol inşaatının artık sonuna gelindi. Ben hala, eylülden önce Sekapark-Otogar arasında Akçaray’ın tarifeli seferlere başlayacağına inanamıyorum. Tramvay seferlere başladıktan sonra ne kadar işe yarayacak, İzmit trafiğinde olumlu veya olumsuz nasıl etki yaratacak, bunları da birlikte görüp değerlendireceğiz.

Ancak, gözlemlerime dayanarak ulaştığım bir kanaat var. Halen, rayların döşenmesi açısından en zor, en kritik bölgede, Leyla Atakan Caddesi’nin D-100 ile birleştiği noktada çalışma yapılıyor. Ben, bu bölgeye ray döşenirken çok büyük sıkıntılar çekilmesinden kaygı duyuyordum. Leyla Atakan Caddesi, D-100 ile şehir merkezi arasındaki yegane bağlantı noktasıydı. Ray döşenecek diye tamamen kapanması halinde çok büyük sıkıntı yaşanacaktı. Elbette yine sıkıntı oluyor. Ama olabilecek en az sıkıntı yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu bölgede devreye girdi. Müteahhidin başında durdu. Raylar döşeniyor ama Leyla Atakan girişi hiçbir zaman tamamen kapanmadı. Gece de, hafta sonunda da çalışma yapıldı. Leyla Atakan Caddesi girişinde bu çalışma başlamadan önce, Mimar Sinan Köprüsü yanından D-100’e yeni bir çıkış damarı açıldı.

Tramvay rayları döşenirken en büyük sıkıntılar, Yahya Kaptan’da, Yenişehir ve M.Alipaşa Mahallesi’nde yaşanmıştı. Çünkü Leyla Atakan Caddesi girişinde çalışma yapılırken gösterilen titizlik, o bölgelerde gösterilmemişti. İşin gidişatı tamamen sorumsuz müteahhidin inisiyatifine bırakılmıştı. Bazı bölgeler, alternatif gösterilmeden kapatılmıştı. İnsanlar her sabah veya her akşam evlerine veya işyerlerine giderken yolların değiştiğini şaşkınlık içinde görmüştü. Toz toprak ortada kalmıştı. Çalışma nedeniyle bazı dükkânların, bazı konutların girişi günlerce kapalı kalmıştı. Şimdi işin sonu geldi. Çalışmanın dağınıklığına çok tepki gösterilince, Leyla Atakan Caddesi girişinde gerekli önlemler alındı. Yol hiçbir zaman tamamen kapatılmadan iş götürüldü. Demek ki olabiliyormuş. Keşke iş birkaç ay daha gecikseydi de, Yahya Kaptan, Yenişehir, M.Alipaşa bölgelerinde de çalışma bu kadar titiz, bu kadar insanlar dikkate alınarak yapılabilseydi. Emin olun, o zaman bu kent bu tramvay işine biraz daha sahip çıkabilirdi.

Alemdar’a iki kamyon asfalt atın, lütfen

Bizim şehrimizde hep böyle olur. Seçim veya referandum zamanı geldiğinde, yerel yönetimler biraz tempoyu yükseltir. Uzun süredir ihmal edilen bölgelere hizmet götürülür. Şu sıralarda da bunu görüyoruz. Özellikle ilimizin ilçelerinde alt yapı çalışması sonrası uzun süre üst yapısına dokunulmayan kimi yerlerde asfalt atılıyor. Sıkıntılar ortadan kaldırılıyor.

Ama bir yer var. Kocaeli’nin merkezi İzmit’in göbeğinde bir yer. Alemdar Caddesi’nden söz ediyorum. Malum, Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde, İSU müteahhidinin bitmek bilmeyen, ne zaman biteceğini de kimsenin bilmediği bir alt yapı çalışması var. Bu çalışma kapsamında Alemdar Caddesi’nin alt tarafı (Şahabettin Bilgisu Caddesi girişi ile eski demiryolu geçidine kadar olan kesimi) yarıldı. Yer altına dev borular döşendi. Hiç kuşkusuz bu işler boşuna yapılmıyordur. Mutlaka sebep-i hikmeti vardır. Ama neredeyse bir yılı aşkın süredir Alemdar Caddesi’nin alt kısmı kapalı. İki ay kadar önce caddenin bu bölgesindeki boru döşeme işi bitti. Kazılan kısmın üzeri kapatıldı.

Burada İzmit ‘in önemli firmaları var. Cadde Şahabettin Bilgisu Caddesi tarafından araç girişine kapalı. Ama Otel Altınnal’ın yanından giriş var. Gün içinde Alemdar Caddesi’nin bu kesimi yine araçlarla dolu.

2 kamyon asfalt, 10-15 tane eli kürekli işçi, belki bir tane silindir. Yarım günlük iş var. Atacaksınız asfaltı, yolu tozdan topraktan kurtaracak, o bölgedeki iş yerlerinin önüne açacaksınız. Ama aylardır yapılmıyor. Alemdar Caddesi’nin alt bölümündeki evlerde oturan, işyerlerinde çalışan insanlar da seçmen. 16 Nisan’da onlar da oy kullanacak. Hatırlatmak isterim.

Güneş bu akşam Derince’de

Prof.Dr.Hurşit Güneş. Kim ne derse desin, bu kente mal olmuş bir siyasetçi. Şu an için “Kocaeli eski milletvekili” olmak dışında bir siyasi sıfatı yok. Ama kendisini doğrudan ilgilendiren seçim dönemlerinde bile çalışmadığı kadar yoğun biçimde çalışıyor. Hurşit Hoca dün sabah, Çorum’a girerken aradı. Orta Anadolu’yu, EVET oylarının yüksek göründüğü Yozgat, Kırklareli, Çorum’u dolaşıyormuş. Havayı iyi gördüğünü söyledi.

Dün gece Çorum’da kalacaktı. Bu sabah Ankara’ya geçecek, uçakla Sabiha Gökçen’e geçip, akşam Derince’de Erzurumlular Derneği ve Taşköprülüler Derneği’nde toplantılara katılacak.

Güneş’e, “Kendi seçimlerinizde bu kadar çalışmamıştınız” dedim. “Genel Başkan Kılıçdaroğlu benden fazla çalışıyor. Ben 16 Nisan için çalışırken, kendim için değil, iki kızım için, onların geleceği, onların yaşayacağı Türkiye için çalışıyorum” diye yanıtladı.

Dün sabah bu yazıyı hazırlarken iki önemli siyasi isimle konuşma imkânı buldum. Biri Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, diğeri Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş. Hem “EVET””, hem “HAYIR” cephesinde moraller de umutlar da yüksek. Ulaşalım bakalım şu 17 Nisan sabahına. Kimlerin yüzü gülecek?