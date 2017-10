Işık: “Bölge GTÜ’ye sahip çıkmalı”

Işık toplantıda yaptığı konuşmada GTÜ’ye bölgenin tüm kaynakları ile sahip çıkması gerekliliğinin altını çizdi. Toplantıda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in oy birliği ile mütevelli heyetine katılmaları kararı alındı.

Üniversitenin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli öğrencilerin üniversiteyi tercihlerine imkân sağlayacak çalışmaların yürütülmesi için kurulan Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın 2. Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fatih Toplantı Salonu’nda hafta sonu yapılan toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vakıf mütevelli heyeti katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda GTÜ Rektörü ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açılış konuşmasını yaptı.

GTÜ’NÜN PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

Rektör Görgün Gebze Teknik Üniversitesi’nin yakın tarihte gerçekleştirdiği başarılı performanslardan bahsederek Türkiye’nin Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen en başarılı 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu, dünya üniversiteler sıralamasında geldiği noktayı, mezunlar üzerinden yapılan üniversite sıralamasında A Plus üniversite olarak edindiği başarıları belirtti. Görgün üniversiteyi akademik çıktıları ile değerlendirip, sanayi üniversite işbirliği konusunda yapılan yeni çalışmaları aktardı. Vakfın dönem boyunca aldığı kararlardan söz etti. Görgün ’ün ardından Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu tarafından vakıf faaliyet raporu okundu. Mütevelli heyeti üyeleri karşılıklı görüş alıverişinde bulundu.

GTÜ’NÜN BÖLGEMİZDE OLMASI GURUR VERİCİ

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, GTÜ’nün son dönemlerde elde ettiği başarılardan dolayı GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve akademisyenleri kutladığını belirterek bu başarının her geçen yıl daha çok artacağından emin olduğunu söyledi. Kuruluş mantığında bilimsel çalışmaların ürüne dönüştürülmesi, vatandaşa bunun sosyal ve ekonomik olarak fayda sağlaması hedeflenen GTÜ’nün bu yönde sürekli ilerleme kaydettiğini ifade eden Işık, üniversite adayı öğrencilerin ilk tercihlerinde GTÜ’yü seçmesinin de ayrıca memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Işık, “GTÜ düzeyinde bir üniversitenin bölgemizde olması ile gurur duymalıyız. Böyle bir üniversitenin bölgenin, sanayinin ihtiyaçları ve doğal olarak ülkenin ihtiyaçlarına yönelik daha çok çalışması için taşın altına elimizi koymamız gerekir. Dünyada yepyeni üretim şekilleri oluşuyor, her alışkanlık her gün değişiyor, bu çağa ayak uydurmak için bu çağın bilgi birikimine ihtiyaç var, bu ihtiyaçları karşılamak içinde Gebze Teknik Üniversitesi var. Bu nedenle her yönü ile üniversitemize gerek kurumsal, gerek şahsi hepimiz sahip çıkmalıyız. Mütevelli heyetine bu konuya hassasiyet gösterdiği için teşekkür ediyorum. Üniversiteye kaliteli öğlenciler kazandırarak ve GTÜ’nün yaptığı araştırmaları desteklediğimiz ölçüde üniversitemiz daha iyi bir konuma gelecek, bölge ve ülkemiz kalkınacak hep birlikte kalkınmış olacağız.” dedi. Toplantıda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in oy birliği ile mütevelli heyetine katılmaları kararı da alındı.