Işık, KİHMED kongresine katıldı

Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Sebahattin Yamak 2. dönemde de seçilmesi bekleniyor. 180 kişinin oy kullanma hakkının sahip olduğu kongrede 80 kişiye yakın yönetim listesi olacak. Kongre öncesi aşure ve çorba ikramı yapıldı.

Kongreye; Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, İl Sağlık Müdürü Dr. Mürsel Durmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu İl Yöneticisi Av. Zafer Mutlu,KOÜ Rektörü Saadettin Hülagü, Türk Ocakları İl Başkanı Yücel Alpay Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Ak Parti İzmit İlçe eski Başkanı Ali Korkmaz katıldı.

Kerim YAVUZ

KİHMED YÖNETİM KURULU

Sabahattin Yamak, Abdulkadir Akkuzu, Adem Acar, Adem Engin, Adem Günay, Adil Yıldırım, Ahmet Dinçay, Ali Bilgi, Ali Küçükkeskin, Ali Özdemir, Arif Yıldırım, Bilal Solaoğlu, Bilal Okur, Batuhan Özmen, Bülent Güneş, Cumhur Kadıoğlu, Durmuş İmat, Enis Başarhan, Ensar Yılmaz, Ercan Bayrak, Ercan Tezcan, Fahrettin Alp, Fatih Dizdar, Fatih Karaçoban, Fatih Tiryaki, Fazlı Çelebi, Hamza Kırmızı, Harun Bingül, Hüseyin Kanca, Hüseyin Karadere, Hüseyin Yeşildağ, İbrahim Atalay, İbrahim Ethem Akbuğa, İbrahim Tosuner, İbrahim Yılmaz, İsmail Kutluca, Kamil Kalyoncu, M.Alaattin Eybek, M.Fatih Köktürk, Mahmut Kıldize, Mehmet Erenoğlu, Mehmet Ergüney, Mehmet Şişman, Muhammed Acar, Muhammet Yıldırım, Muhammet Uzun, Muharrem Bozkurt, Murat Batmaz, Mürsel Kocatahtacı, Naci Kazak, Nebi Karakoyun, Oğuzhan Türkmen, Ömer Ataç, Ömer Bahadır Özyılmaz, Önder Çolak, Ramazan Doğan, Recep Kartal, Resul Temel, Enes Rıfat Özdemir, Salim Ceviz, Selçuk Çalık, Selim Fındık, Seyfullah Argun, Suat Yelkovan, Şener Meral, Şinasi Özer, Veysel Özkarhan, Yavuz Altınışık, Yusuf Kaçar, Yusuf Sami Saraç, Yusuf Yüksel, Ziyaulhak Sarıgül, Müzayyen Ocaklı, Fatoş Yürümez, Hümeyra Derin, Elif Beyza Dizdar, Rabiya Çelik, Ayfer Avcılar, Beyza Nur Karaaslan, Dilanur Çağlayan, Zeynep Ünlü,Rabia Pekuz, Nuran İmat, Merve Kadıoğlu, Mine Gökdağ, Münevver Kar, Öznur Karal, Hacer İlik