Işık: Kocaeli’de net bir sonuç alacağız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti İl Kadın Kolları'nın istişare toplantısına katıldı. Toplantıya AK Parti İl Kadın İstişare Kurulu üyesi 200 partili katıldı.

Ak Parti İl Kadın Kolları tarafından 16 Nisan Referandumu öncesi İl İstişare Kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi. KOTO Sosyal Tesisleri (Beyt-ül Kebap)’ndeki toplantıya AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar görev almış, ancak aktif görevde olmayan yaklaşık 200 partili kadın katıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı İl Kadın Kolları İstişare Kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı R.Sezer Katırcıoğlu, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ta hazır bulundu.

İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, konuşmasında AK Partili kadınları, 14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan kutlu yürüyüşün yolcuları, ağır yüklerin, zor mücadelelerin, sınırsız gayretlerin, fedakarlıkların gizli kahramanları’ olarak nitelendirdi. AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne kadar seçimler, zor günler atlattığını, E-muhtıralar, kapatma davaları ve 15 Temmuz’lar yaşadığını belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, şöyle konuştu: “Bir taraftan sınır boylarımızda ordumuz operasyonlarda, bir taraftan da terör örgütleri maskesi altında 7 düvel bize saldırıyor. Ayağımıza vurulan prangalardan, vesayetten ve darbeden beslenen sistemden kurtulma vaktidir. Bu sistem bize dar geliyor, bizi zincire vuruyor. Bu millet, 28 Şubat’lar yaşamak istemiyor. Zayıf koalisyonlar, kısa ömürlü hükümetler istemiyor. Kocaeli’miz, Türkiye’miz ve hatta tüm İslam Coğrafyamızın selameti için hepimize görev düşüyor. Bu sistem değişikliği ile güçlü Türkiye’nin önünü açalım. Bu memleket meselesidir. Gün yollara düşme günüdür. Eşimizden, işimizden evladımızdan fedakarlık yaparak büyük Türkiye hedefi için çalışma günüdür. Her birimiz sokak-sokak, kapı-kapı gezecek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacağız.”

Kendisinin de salonda bulunan partili kadınlar gibi teşkilatların içinde çalıştığını belirten Katırcıoğlu, partinin kuruluşunda sağlam temellerin atıldığını, 15 yılda ülkemizin değişim ve dönüşümü gerçekleştirildiğini söyledi. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yollara devam ettiklerini belirten Katırcıoğlu, “Bu herhangi bir seçim değil; Türkiye’nin kader seçimidir. Darbeler, bu milletin kaderi olmamalıdır. MHP lideri Devlet Bahçeli ile MHP’ye gönül verenlere teşekkür ediyoruz. Yeni kurulacak sistem koalisyonu engelleyecek, ülkemizin önünü açacaktır.” dedi.

AK Partili kadınların fedakarca çalıştığını onlara şükran borçlarının olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Işık, “Kocaelili olmak, bu şehirde yaşamak ve AK Parti ailesinin mensubu olmak, benim için bahtiyarlıktır. 15 yıllık AK Parti iktidarında şehrimiz, ülkemiz ve partimiz kazandı. 3 dönem, şehrimize güzel hizmetler yapan, güçlü kadrolarla güçlü enerji veren, gerektiğinde belediye başkanlarından hesap soran güçlü teşkilatlarımız var.” dedi.

“Evet çıkarsa, CHP’nin iktidar şansı kalmayacak”

AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne hep engelli koştuklarını belirten Bakanı Işık, her seçimde operasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını, rakiplerinin düz koşmasına rağmen güçlü lideri ve kadroları ile hep AK Parti’nin kazandığını söyledi. Millet ile bağını hiç koparmayan AK Parti ailesinin olduğunu belirten Bakan Işık, CHP’nin politikalarını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “CHP’nin neden hayır dediğini, bir haftadır burada olan, Şili’den getirdikleri kişi bile anlayamamış. Biz hiçbir zaman anlayamadık ki. CHP, siyaseti seçimden seçime yapılır zannediyor. Biz hergün idman yapan takımız, tabiiki idmanı yapan takımı yenemezler. Bu seçim, CHP’nin var olma yok olma mücadelesidir. Evet çıkarsa, CHP’nin artık iktidar olma şansı kalmayacak. Sezonluk siyaset yapan CHP’ye iyilik yapalım Evet diyerek onları değişime zorlayalım. Bu CHP’nin hayrına olacaktır. En önemli halk oylamasına gidiyoruz. Kritik bir öneme sahip. Terör örgütlerine ağır darbeler indiriliyor. DAEŞ, PKK, devlet içine sızmış hain FETÖ örgütü ile uğraşıyoruz. Türkiye hepsiyle mücadele edecek güce sahiptir. İstikrar; ekmek, hava kadar önemlidir. İstikrar, sandıkta sağlanacak. Sistem değişikliği ile hızlı karar ve etkili uygulamalar mümkün olacak. Sistem değişikliğini yapmak zorundayız.”

“Kocaeli’de net bir sonuç alacağız”

Milli Savunma Bakanı Işık, milletvekillerinin mecliste görevlerini yaptığını, referandumda da halkın desteğini vereceğini, Kocaeli’de net bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi. Işık, “Çalışmak bizden, başarı Allah’tan”dedi.

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