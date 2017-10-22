Işık: "Muhakeme yeteneği gelişmiş nesiller yetiştirmek durumundayız”

Sanki çok şey bilirsek çok şey yapacağız. Onun üzerinde az bir beceri eğitimi var. Değerler eğitimi nerdeyse yok gibi. Onun için daha fazla değerler eğitimine odaklanan, daha fazla beceri eğitimine odaklanan, bilgiyi analiz eden, muhakeme yeteneği gelişmiş nesiller yetiştirmek durumundayız” dedi.

İzmit'te Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneğinin (KİHMED) 14. Genel Kurulu’na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, da katıldı.

“4+4+4 eğitim sistemi ile imam hatip okullarının önü açıldı”

Kendisi de aynı zamanda imam hatip lisesi mezunu olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Din ve ilim toplumların yerini belirlenmedeki fonksiyonunu kaybedip, iktidarların yerini sağlamlaştırma aracı haline geldikçe, özellikle bu toplumlar önce yerinde saymaya, sonra duraksamaya sonra da geri kalmaya mahkum oldular. 1929 ile 1948 yılları arasında dini tahsilde ciddi sorunlar yaşandı. 1948 yılına kadar devletin resmi tedrisat programlarında maalesef din eğitimi bulunmadı. İmam hatip liselerinin ilk başlangıcı 1948’deki kurslardır. Daha sonra Demokrat Parti iktidara gelince bunlar artık dini okullara dönüştü. Bu okullar pek çok badireyi atlattı. 1997 yılındaki 28 Şubat süreci ile birlikte bu okullar ağır bir darbe aldı. AK Parti iktidarı ile birlikte İmam Hatipler üzerindeki baskı adım adım kaldırıldı. En son 2012 yılında 4+4+4 olarak bildiğimiz eğitimde önemli bir reform olarak gördüğümüz adım atılınca İmam Hatiplerin önü tamamen açılmış oldu. O güne kadar İmam Hatipleri kapatarak Türkiye’deki dindar ve muhafazakar kitleyi kontrol altına alacağız diye düşünenler, ne kadar büyük bir yanılgı içine düştüklerini kısa zaman sonra anladılar” dedi.

“Daha fazla değerler eğitimine odaklanan, daha fazla beceri eğitimine odaklanan, bilgiyi analiz eden, muhakeme yeteneği gelişmiş nesiller yetiştirmek durumundayız”

“Bugün bizim eğitimi sistemimizin en temel sorunu TEOG değildir. Eğitim sistemimizin en temel sorunu üniversite giriş sınav sistemimiz değildir. Bugün Türkiye’deki bütün okulların en temel sorunu bizim önceliğimizdir” diyen Işık, “Öncelik çok bilen insan yetiştirmek mi olmalı, yoksa çok iyi insan yetiştirmek mi olmalı? Bugün başarılı eğitim sitemine sahip olan tüm ülkelerde öncelik çok iyi insan yetiştirmektir. Gelişmiş bütün eğitim sitemlerinde piramit kaidesi değerler eğitimidir. Onun üstü beceri eğitimdir. Onun üzerinde de küçücük bir bilgi eğitimi vardır. Bizim eğitim sistemimiz tam tersi. Kaidede bilgi var. Sanki çok şey bilirsek çok şey yapacağız. Onun üzerinde az bir beceri eğitimi var. Değerler eğitimi nerdeyse yok gibi. Onun için daha fazla değerler eğitimine odaklanan, daha fazla beceri eğitimine odaklanan, bilgiyi analiz eden, muhakeme yeteneği gelişmiş nesiller yetiştirmek durumundayız” diye konuştu.

Işık, KİHMED kongresine katıldı