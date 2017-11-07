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Işık, vekaleten Başbakan

Işık, vekaleten Başbakan

Vize sorunu başta olmak üzere, iki ülke arasındaki çeşitli sorunları çözmek, görüşmeler yapmak üzere ABD’ye giden Başbakan Binali Yıldırım, vekalet görevini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a bıraktı.

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10 KASIM’A KADAR

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Başbakan Yardımcısı, Kocaeli milletvekili Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD’de olacağı süre içinde Başbakanlık görevini yerine getirecek. Işık’ın Başbakanlık vekaleti 10 Kasım tarihine kadar sürecek.

 

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