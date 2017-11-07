Işık, vekaleten Başbakan
Vize sorunu başta olmak üzere, iki ülke arasındaki çeşitli sorunları çözmek, görüşmeler yapmak üzere ABD’ye giden Başbakan Binali Yıldırım, vekalet görevini Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a bıraktı.
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10 KASIM’A KADAR
Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Başbakan Yardımcısı, Kocaeli milletvekili Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD’de olacağı süre içinde Başbakanlık görevini yerine getirecek. Işık’ın Başbakanlık vekaleti 10 Kasım tarihine kadar sürecek.
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Etiketler : Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan
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