Işık:Bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütü kullanılır mı?

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başiskele'deki Sosyal Yaşam ve Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Kuzey Kore’deki Kim, bir şey yaparsa dünya bir nükleer savaşın eşiğine her an gelebilir”

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Her halde dünya tarihinde belirsizliklerin bu kadar arttığı fazlaca dönem yok. Bir kıvılcımın yangına döneceği, küçük bir rüzgarın adeta kasırgaya döneceği bir dönemdeyiz. Kuzey Kore’deki Kim, bir şey yaparsa dünya bir nükleer savaşın eşiğine her an gelebilir. Bölgemizdeki bir kıvılcım felakete sebep olabilir. Zaten 6-7 yıldır Suriye’deki iç savaştan, Irak’taki gelişmelerden dolayı bütün bedelleri ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. Medeniyet değerlerimizin bize kazandırdığı güçlü duygular sayesinde bunlar, ensar muhacir kardeşlik hukuku içerisinde yok ediliyor. 5 bin 10 bin mültecinin Avrupa’ya ayak bastığı bir dönemde Avrupa’nın siyaseti karışıyor. Onlar 5 bin 10 bin insanı misafir etmekte zorlanırken, Türkiye 3 milyondan fazla insanı misafir ediyor. Aramızdaki fark bizdeki ensar muhacir kardeşlik duygusu” dedi.





“Bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütü kullanılır mı?”

“İstiyoruz ki Suriye, Irak artık bir an önce huzura kavuşsun” diyen Başbakan Yardımcısı Işık, “Maalesef ittifak içerisinde olduğumuz bazı ülkeler bölgeyi doğru okumuyorlar. Bölgede güya DEAŞ ile mücadele edelim derken, bir başka terör örgütünü bölgenin başına musallat etmekten çekinmiyorlar. Geçen gün Türkiye'de büyük bir infial oldu. Terörist başının resmini Rakka’ya asıyorlardı. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bir terör örgütünü yenmek için başka bir terör örgütü kullanılır mı? Bunu yapmak yılan ile çuvala girmektir. Ondan sonra başlıyorsunuz bu yılan niye bizi soktu demeye. Yılanla çuvala girersen yılanın yapacağı başka şey var mı? Onun için bir an önce bu yanlışlıktan dönmek lazım. Şimdi önümüzdeki tehlike ne? Rakka DEAŞ’tan temizleniyor. Eğer Rakka’yı siz bir başka terör örgütü militanlarına teslim ederseniz, orada etnik bir çatışmayı kaçınılmaz hale getirirsiniz. Bu yanlışa düşmeyin. Rakka’yı Rakka’nın gerçek sahiplerine teslim edin” ifadelerini kullandı.

Konuşmasın ardından Başbakan Yardımcısı Işık Sosyal Yaşam ve Gençlik Merkezi'nin kurdelesini kesti. Ardından Işık ve beraberindekiler Sosyal Yaşam ve Gençlik Merkezi'ni gezdiler.