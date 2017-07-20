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Işık’ın yükselişi

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Işık’ın yükselişi
25 Aralık 2013 tarihinde Nihat Ergün’den boşalan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atanarak TC hükümetlerinde bakanlık görevini üstlenen Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasette bir kademe daha yükseldi.

KURTULMUŞ’TAN GÖREVİ DEVRALDI

Bir yılı aşkın süredir başarıyla sürdürdüğü Milli Savunma Bakanlığı görevinden, Başbakan Yardımcılığı görevine atanan Fikri Işık, yeni görevi dün eski Başbakan Yardımcısı, yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan devraldı. Işık’ın yeni görevini devraldığı törene, AK Parti İl Başkanı Ceyhan, AK Parti’nin Kocaeli milletvekilleri de katıldı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ OLABİLİR

Yeni hükümette Fikri Işık ile birlikte 5 başbakan yardımcısı bulunacak. Başbakan yardımcılarının yetki ve sorumluluk alanları henüz resmen açıklanmadı. Ancak Fikri Işık’ın görevi devraldığı Numan Kurtulmuş, aynı zamanda hükümet sözcüsüydü. Fikri Işık’a da hükümet sözcülüğü ile birlikte daha önce Kurtulmuş’un yürüttüğü  “Kamu diplomasisi, Danıştay’la ilişkiler, Diyanet İşleri, TRT, Anadolu Ajansı, RTÜK” gibi kurumların bağlanması bekleniyor.

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