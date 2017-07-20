Işık’ın yükselişi

KURTULMUŞ’TAN GÖREVİ DEVRALDI
Bir yılı aşkın süredir başarıyla sürdürdüğü Milli Savunma Bakanlığı görevinden, Başbakan Yardımcılığı görevine atanan Fikri Işık, yeni görevi dün eski Başbakan Yardımcısı, yeni Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan devraldı. Işık’ın yeni görevini devraldığı törene, AK Parti İl Başkanı Ceyhan, AK Parti’nin Kocaeli milletvekilleri de katıldı.
HÜKÜMET SÖZCÜSÜ OLABİLİR
Yeni hükümette Fikri Işık ile birlikte 5 başbakan yardımcısı bulunacak. Başbakan yardımcılarının yetki ve sorumluluk alanları henüz resmen açıklanmadı. Ancak Fikri Işık’ın görevi devraldığı Numan Kurtulmuş, aynı zamanda hükümet sözcüsüydü. Fikri Işık’a da hükümet sözcülüğü ile birlikte daha önce Kurtulmuş’un yürüttüğü “Kamu diplomasisi, Danıştay’la ilişkiler, Diyanet İşleri, TRT, Anadolu Ajansı, RTÜK” gibi kurumların bağlanması bekleniyor.
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