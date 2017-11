Işık,"Küresel bir terör ile karşı karşıyayız"

Yaralılarımız var. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yine dün Şile’de batan Bilal Bal isimli gemide hayatını kaybeden gemicilerimizn ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şu ana kadar bulunamayan kardeşlerimizin de bulunması için yoğun bir gayret gösterildiğini ifade etmek istiyorum” dedi.



"Artık günümüzde küresel bir terör ile karşı karşıyayız"

Kocaeli ‘de konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu sabah acı bir haberle uyandık. Hakkari’de hain terör örgütünün havanın puslu olmasından da faydalanarak gerçekleştirdiği terör saldırısında 8 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yine dün Şile’de batan Bilal Bal isimli gemide hayatını kaybeden gemicilerimizn ailelerine baş sağlığı diliyorum. Şu ana kadar bulunamayan kardeşlerimizin de bulunması için yoğun bir gayret gösterildiğini ifade etmek istiyorum. New York’ta da bir terör saldırısı oldu. Dünyanın en güvenli şehirlerinden kabul edilen New York’ta da bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu üzerinde dikkat ve itina ile durmamız gereken bir konu. Artık günümüzde küresel bir terör ile karşı karşıyayız. Artık hiç kimse benim ülkem güvenli diyemiyor. Artık hiç kimse şu bölgede ne olursa olsun beni etkilemez deme lüksüne sahip değil. Terörün küreselleştiği bir dönemde mücadelenin küreselleşmemesinin doğuracağı ağır sonuçları bilmemiz lazım” dedi.



"Terör Ortadoğu’ya has bir bela olmaktan çıktı"

“Gerek ülke olarak, gerek bölge olarak gerekse dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz”diyen Işık, “Bu zor süreçte belirsizlikler alabildiğince arttı. Özellikle terör gibi iklim değişikliği gibi ortak mücadele edilmesi gereken alanlarda hiç kimsenin mücadeleden kaçmaması gerekiyor. Terör Ortadoğu’ya has bir bela olmaktan çıktı. Terör dünyada her an her yerde ortaya çıkacak büyük bir hastalık olarak bütün dünyanın önünde. Onun içinde artık mücadelenin küreselleşmesi, bu mücadelenin amasız fakatsız ve terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gösterilmeden yapılması gerekiyor. DEAŞ terör örgütüdür. El Kaide terör örgütüdür. PKK terör örgütüdür. Ama PYD, YPG’de de terör örgütüdür. Eğer DEAŞ’la mücadele etmeyi meşru görüp, PYD, YPG ile mücadele etmeyi meşru görmezseniz, bilin ki o terör eninde sonunda mutlaka size döner. Terör örgütleri ile doğrudan veya dolaylı ittifak yapmak yılanla çuvala girmektir. Yılanla çuvala girenin akıbnetini bilmeyen olamaz. Terör örgütü ile mücadelede küresel işbirliği yapmak bütün ülkelerin birincil görevidir. Düne kadar bizim bölgemizde terör yok diyen pek çok ülke bugün ben bu terör örgütünün etkilerini nasıl minimalize ederim diye düşünmeye başladı” ifadelerini kullandı.