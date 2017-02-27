İsim benzerliğinin kurbanı olmuş

Körfez Yeni Yalı Mahallesi Cami Sokak’ta meydana gelen bıçaklı kavgada hedefin başkası olduğu iddia edildi.

Olay dün akşam saat 20.00'da, Yeni Yalı Mahallesi Cami Sokak'ta muhtarlık yanında yer alan parkta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında Emre U. bıçaklandı. Kavga edenleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan Emre U. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şahıslar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İSİM BENZERLİĞİ

Olayın detayları ortaya çıktı. Saldırganların aslında Emre K. adlı şahsı aradıkları ve isim benzerliği nedeniyle yanlış kişiyi bıçakladıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Binali Aslan

Kavgada bıçaklandı