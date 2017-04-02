“İşin sırrı ne muhtarım?”

Başiskele Muhtarı Atila Kantay, bir süre önce Manisa’dan ilimize atanmıştı.

Kaymakam Kantay, ilçeyi tanıyor, yöneticilerle tanışıyor. Kantay, bu kapsamda Kullar Mehmetağa Muhtarı ve S.S.4 Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’ı da ziyaret etti,.

Mahallesinde 25 yıldır seçim kaybetmeyen muhtar Özkar’a Kaymakam Kantay, “Bu işin sırrı ne muhtarım?” diye sordu. İsmail Özkar da, Başiskele Kaymakamı Atila Kantay’a “Ben asla kin tutan biri olmadım. Oy vermiş vermemiş bakmadan, herkesin işine aşına katkı sağlamaya çalıştım. Doğal oldum. Bu işin sırrı doğallıkta” cevabını verdi.