İşitme engelli adam kayıp!
İzmit'te işitme engelli ve dilsiz Erol Ardıç aranıyor.
A+A-
İzmit’te lavaboya gittikten sonra ortalıktan kaybolan Ardıç, bir süredir yakınları tarafından aranıyor. Yakınları Ardıç'ı görenlerin 0544 390 20 77-0542 288 51 14 telefon numaralarından ulaşmasını ya da polise başvurmalarını rica ediyor.
Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Erol Ardıç
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.