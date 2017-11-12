Kocaeli20 °C

  1. HABERLER

  2. ASAYİŞ

  3. İşitme engelli adam kayıp!
İşitme engelli adam kayıp!

İşitme engelli adam kayıp!

İzmit'te işitme engelli ve dilsiz Erol Ardıç aranıyor.

A+A-

İzmit’te lavaboya gittikten sonra ortalıktan kaybolan Ardıç, bir süredir yakınları tarafından aranıyor. Yakınları Ardıç'ı görenlerin 0544 390 20 77-0542 288 51 14 telefon numaralarından ulaşmasını ya da polise başvurmalarını rica ediyor.

 

 

Bu haber toplam 167 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.