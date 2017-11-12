İşitme engelli adam kayıp!

İzmit’te lavaboya gittikten sonra ortalıktan kaybolan Ardıç, bir süredir yakınları tarafından aranıyor. Yakınları Ardıç'ı görenlerin 0544 390 20 77-0542 288 51 14 telefon numaralarından ulaşmasını ya da polise başvurmalarını rica ediyor.