İşitme engelli güreşçiler madalyaları topladı

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası’nda ilimiz sporcuları çok önemli başarılara imza attı. Yıldızlar ve gençler kategorisinde ki müsabakalarda toplamda 8 madalya kazandık.

OĞUZHAN ÖNDER ŞAMPİYON OLDU

Samsun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli İşitme Engelli güreşçilerinden Oğuzhan Önder, yıldızlar kategorisinde 61 kg’da birinci oldu. Gençler kategorisinde de güreşen Oğuzhan Önder, üçüncülük kürsünde yer aldı. Yıldızlar kategorinde Muhammet Yıldırım 58 kg’da üçüncü olurken, Kubilay Karatekin ile Uğurhan Önder de ilimize bronz madalya kazandırdılar.

CANER ÇAVDAR’DAN İKİNCİLİK

Gençler kategorisinde yarışan Caner Çavdar, grekoromen ve serbest stilde güreşti. Grekoromen de üçüncü olan Çavdar, serbestte ise ikincilik kürsüsünde yer aldı. Grekoromende ikinci olan bir diğer sporcumuzda Fırat Kalkan oldu. 71 kg’da yarışan Kalkan, aynı zamanda serbest stilde de aynı başarıya imza attı. Takımın Teknik Sorumlusu Erdinç Yıldız ile yönetici İmdat Güven, sporcularının bu başarısından dolayı gurur duyduklarını belirttiler.