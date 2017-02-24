İşitme Engelli masa tenisçilerden önemli derece

Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularıyla Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.

Gölcük Belediyesporlu işitme engelli masa tenisçiler geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Şampiyonası’nda dördüncülük derecesi elde ettiler. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, sporcular İsmail Şahin, Durmuş Polat, Ali Bilgin, Doğan Erdal, Şebnem Bayram, Gurbet Taş, N.Melis Aydınlı, Hasibe Koçak birlikte Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret ettiler.

Başkan Ellibeş yaptığı konuşmada, “Bizler, engellilerimize destek olmak için her zaman hazırız. Sizler de sene içerisinde oldukça güzel etkinlikler yaptınız. Geziler oldu, şenlikler düzenlediniz, konserler verdiniz. En önemlisi de Gölcük Engelsiz Yaşam Merkezi’ni aktif bir şekilde kullanmaktasınız. Orası, sizlerin verdiği vergilerle yapıldı. Siz oraya çok iyi bir şekilde sahip çıkmaktasınız. Sizlere, yaptığınız tüm işlerde başarılar diliyorum. Bu anlamda da Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında 4 bayan ve 4 erkek sporcumuzun 4. lük elde ederek bizleri gururlandırmasından dolayı ayrıca memnunuz ve bundan sonra da Gölcük Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızda olacağız. Sizler bu başarıları Gölcük’ümüze getirdikçe bizler de daha çok mutlu oluyor ve gururlanıyoruz” dedi. İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları adına Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, Başkan Ellibeş’e kendilerini verdiği destekten dolayı teşekkür etti.