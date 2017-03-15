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İskeçe: “Tiyatro oyunu bizim değil”

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İskeçe: “Tiyatro oyunu bizim değil”
Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Lütfü İskeçe ve yöneticiler, İzmirli bir tiyatro grubunun 26 Mart tarihinde İzmit’te SDKM’de yapacağı tiyatro gösterisiyle ilgili açıklama yaptı.

İskeçe, bu oyunun kendi organizasyonları olmadığını belirtti, yaşanan aksaklıklarla ilgili de tiyatro grubu yetkililerini açıklamaya davet etti.

Lütfü İskeçe, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İzmir’de faaliyet gösterdiği iddia edilen bir tiyatro grubu, engelliler yararına bir oyun gerçekleştireceklerini iddia ederek kargo aracılığıyla vatandaşlara bilet yollamışlar. Bilet paralarını da almışlar. Fakat vatandaşların bilet parasını verdikleri kuruluşa kimse ulaşamamış. Bizleri arayarak konu hakkında bilgi istediler. Biz de eğer varsa böyle bir tiyatro grubu, açıklama bekliyoruz. Vatandaşların bu tür uygulamalara itibar etmemelerini talep ediyoruz. İl dışında faaliyet gösteren bu tür grupların, ilimizde yapacakları faaliyetlerde çok iyi denetlenmesini istiyoruz”

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