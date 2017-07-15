İskeçe,"Demokrasi herkes lazım"

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Kocaeli Altı Nokta Körler Derneği Şubesi Başkanı Lütfi İskeçe, “Demokrasi herkese lazım. Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ki demokrasi bir teamül rejimidir” dedi.

Kocaeli Altı Nokta Körler Derneği Şubesi 15 Temmuz darbe girişiminin 1’inci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Bası açıklamasına; Şube Başkanı Lütfi İskeçe’nin yanı sıra Şube Sekreteri Abdurrahman Gençoğlu ve Mali Sekreter Engin Aysu ve dernek üyeleri katldı. Şube Başkanı İskeçe yaptığı açıklamada, “Bir daha böyle acı günler yaşamamak dileğiyle Türk halkına geçmiş olsun dileklerinde” bulundu.

“DEMOKRASİ HERKESE LAZIM”

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Lutfi İskeçe “ Bir yıl önce yaşanan 15 Temmuz kabusunun bir daha demokrasimiz adına yaşanmamasını diliyorum. Demokrasinin herkese lazım olduğunu ve unutulmamasını istiyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ki demokrasi bir teamül rejimidir. İnsanların özgürce fikirlerini savunabileceği rejimleri yaşatmamız gerekiyor. Şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz. Bir daha böyle acı günler yaşmamak dileği ile Türk Halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mali Sekreter Engin Aysu, "Devlet toplum ilişkileri yeniden düzenlenerek eğitim kurumları art niyetli guruplara devretmemelidir. FETÖ ile mücadele ederken yeni örgütlere yol açılmamalıdır. FETÖ’nün engelliler üzerinde oynadığı oyunlarında araştırılması ve ortaya çıkarılmasını umuyoruz"

Şennur YILDIZ