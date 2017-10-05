İşkur şubelerine yeni sıramatik

Türkiye’de sıra çağrı sistemleri konusunda pazar lideri durumunda olan Emse firmasının ürettiği yeni cihazlar, kasım ayında ülke genelinde bütün İşkur şubelerinde kurulacak. Emse Genel Müdürü İsrafil Bozkurt, yeni nesil sıramatik cihazlardan öncelikle 200 adet üretildiğini, mevcut sistemlerin sökülüp, yerine bunların monte edileceğini söyledi. Bu yeni sistemin, yakın gelecekte sıramatik kullanılan bütün kurumlarla yaygınlaşması bekleniyor.

