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İşkur’da personel taşıma ihalesi açıldı

İşkur’da personel taşıma ihalesi açıldı

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, müdürlük ve bağlı merkezlerde personelin taşınmasıyla ilgili araç kiralanmasına ilişkin ihale açıldı.

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9 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak ihaleyle 1 adet 35 kişilik, 3 adet 27 kişilik, 1 adet 19 kişilik, 1 adet de 14 kişilik kapasiteli toplam 6 adet servis aracı ile 251 gün süreli kurum personelinin taşınması sağlanacak. Hizmet, 2 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki sürede gerçekleştirilecek.

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