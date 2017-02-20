İŞKUR'dan çağrı: Kurumumuza bekliyoruz

Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısında konuşan İŞKUR "küçük orta ve büyük ölçekli tüm işverenlerimizi tüm teşviklerden yararlanmak için il müdürlüğümüze davet ediyorum" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Vergi Dairesi, İŞKUR, SGK ve Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO), işbirliği tarafından yapılan Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı bugün KSMMMO’nun konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Yardımcıları Ahmet Büyükçelik ve Osman Sarı, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Defterdar Dursun Ali Özel, Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen katıldı. Programda İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Milli İstihdam Seferliği ve İstihdama Yönelik Teşvikler konulu sunum gerçekleştirdi.

İŞSİZLİK GENÇLERDE FAZLA

Sunum öncesinde konuşma yapan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ekonomi şurasında bir istihdam seferberliği başlatmasıyla sebebiyle bizde bugün tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Geçen hafta her gün bu konuda toplantı yaptık. Yarın iş ve meslek danışmalarıyla toplantı yapacağız. İstihdam seferberliğinde gerçekten seferber şekilde çalışacağız. Yüzde 12. 1 yükselen işsizlik oranımızı azaltacağız. İşsizlik oranı gençlerde daha fazla” şeklinde konuştu.

EN ZOR ŞEY İŞSİZLİK

KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen oda ile ilgili bilgi sundu Gökmen, “Odamızın üye sayısı bin 700’ü buldu. Her yıl meslektaş sayımız 200 kişi artıyor. Mesleğimiz yasalaşmadan önce üyelerimiz lise mezunuyken, bugün lisans ve yüksek lisans mezundur. Ülkemizde işsizlik sayısı 4 milyondur. Gençler de yüzde 23’ü bulan bir işsizlik sayısıdır. En zor şey işsiz kalmaktır. Sadece işsiz kalan değil, ailesi de sıkıntı yaşamaktadır. Yani ülke sıkıntı yaşamaktadır. Bu uygulamanın işsiz kalanlar ve şirketler adına hayırlı olmasını dilerim ” diye konuştu.

773 TL AZALACAKTIR

Milli İstihdam Seferliği ve İstihdama Yönelik Teşvikler konulu sunum yapan İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2 bin 177 TL'dir. Uygulanacak teşvikle işverenler mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 1 sigortalı için sadece bin 404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. Teşvik uygulaması 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır” şeklinde konuştu.

KURUMUMUZA BEKLİYORUZ

Yılmaz şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Şurası'nda yeni istihdam teşvikine yönelik olarak açıklamasında; teşvik kapsamındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başlanması, Mart ayına gelindiğinde işsizlik oranında düşüşün sağlanması ve yapılacak çalışmalar neticesinde işsizlik konusunda Türkiye'nin ciddi bir dönüşümü yakalaması gerektiğini ve bu kapsamda yürütülecek çalışmalara tüm illerin katkı vermesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çerçevede, 81 İl Müdürlüğümüz işverenlerimiz başta olmak üzere tüm sosyal taraflar ile hızlı bir şekilde koordine olarak çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda bölgemizde bulunan küçük orta ve büyük ölçekli tüm işverenlerimizi az önce bahsetmiş olduğum tüm teşviklerden yararlanmak için il müdürlüğümüze davet ediyorum. Ayrıca işverenlerimizden gelecek talepleri karşılamak için ilimizdeki işsiz vatandaşlarımızı da kurumumuza bekliyoruz”

Çiğdem ARMAĞAN