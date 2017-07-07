İşler yine çok yavaş gidiyor

Bizim ilimizin kaderi. Siyasetçiler önümüze pek çok proje koyuyorlar. Heyecan verici projeler bunlar. Kimi, eninde sonunda yapılıyor, ortaya çıkıyor. Ama her iş olması gerekenden çok geçe kalıyor. Bunların bazılarını hatırlatmak istedim.

YENİ DEVELET HASTANESİ: Malum, mevcut Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında, eski Orman İşletmesi alanında yeni Devlet Hastanesi yapılıyor. Hastane binası bitti. Tefriş işyeri sürüyor. En yetkili ağızlar, Kocaeli’nin yeni Devlet Hastanesi’nin 29 Ekim 2016’da açılacağını söylemişti. Tabii, yetişmedi. “2017 başında açılır” dediler. Şimdi gelen haberlere göre, yeni Devlet Hastanesi’nin açılması, bu yılın sonuna bile belki yetişmeyecek. Yeni Devlet Hastanesi’nin gecikmesi, sağlık hizmetlerinin aksaması açısından pek fazla önem taşımıyor. Ama yeni hastane bitince, mevcut hastane binası yıkılacak. Burada büyük bir meydan ve otopark yapılacak. Bölgenin buna ihtiyacı var. İyi de acaba ne zaman?

YENİ ADLİYE BİNASI: Adalet Bakanı, Referandum öncesi İzmit’e yaptığı ziyarette bizzat açıklamıştı. İzmit’te yeni Adliye binası yapılacak. Yeri belli. Askeriye’den Büyükşehir’e aktarılan, Büyükşehir Belediyesi’nin Adliye için tahsis ettiği Köseköy’deki kışla arazisinde yapılacak. Bakan, “Projeyi bekliyoruz. Proje yetişirse, inşaata bu yıl içinde bile başlayabiliriz.” demişti. Ne durumda yeni Adliye binasının projesi? Bu konuda çalışma yapılıyor mu? Bu yıl içinde inşaat başlayacak mı?

MERKEZ BANKASI: İzmit’in gündeminde yıllardır kullanılmayan Merkez Bankası binası var. Protokoller imzalandı. Yeni, daha küçük bir Merkez Bankası binası yapılacak. Mevcut bina, Büyükşehir Belediyesi’ne verilecek. Büyükşehir’in mevcut binası yetersiz kalmaya başladı. Eski Garajlar’daki dev ama boş Merkez Bankası binası Büyükşehir tarafından değerlendirilecek. Yıllar önce, Öğretmenevi binası yanındaki alanda yeni Merkez Bankası binası inşaatı başladı. Ama bu arazide tarihi eser bulundu, inşaat durdu. Daha sonra, Kartepe ilçesi sınırlarında Merkez Bankası için yeni arazi bulundu. Kartepe Belediye Meclisi’nde gerekli işlemler tamamlandı. İyi de yeni Merkez Bankası inşaatı ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Boş duran mevcut bina ne zaman değerlendirilecek?

YENİ BALIK PAZARI: Yazmaktan ben yoruldum. Mevcut Balık Pazarı’nın boşaltılması gündemde. Zaten boşaltılmasa da dibinden tramvay geçen Balık Pazarı’ndan alışveriş yapmak çok zor. Şimdilik balık av yasağı var. Balık Pazarı gündemde değil. Ama 1 Eylül’de sezon açıldığında, İzmit’in yeni Balık Pazarı’nın olması lazım. Yer bulundu. Yeni Balık Pazarı’nın sahilde, balık lokantaları bölgesindeki boş alanda yapılacağı açıklandı. Çok basit bir iş. 8 balıkçı dükkanı, 2 manav dükkanından oluşan, basit bir Balık Pazarı yapılacak. Soruyorsunuz, hala projesi hazır değil. Ne zaman ihale edilir. Ne zaman yeni Balık Pazarı hizmete girer? Belli değil. Eylül geliyor. Balık sezonu geliyor. Görürsünüz, İzmit sokakların her köşesinde seyyar balıkçılarla karşılaşacağız.

DİĞER KONULAR: Banliyö tren bekliyoruz. Kartepe zirvesine teleferik bekliyoruz. Yeni Emniyet Müdürlüğü sözü verildi. Her iş gecikiyor. Hiçbir vaat öngörülen süre içinde tamamlanmıyor. Hala tramvayın duraklarını bitiremedik. İzmit, Kocaeli yine zaman kaybediyor. 2019’a kadar bu vaatler ortaya çıkmazsa, AK Parti’nin bu kentte, seçimlerde işi çok zor olacaktır.

Yeni Stad’ı “Süper Kupa Finali” ile açamaz mıydık?

Futbolsuz günlerden geçiyor, futbolu özlüyoruz. Türkiye’de önümüzdeki futbol sezonunun ilk resmi maçı 6 Ağustos’ta Süper Kupa Finali olacak. Geçen sezonun Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kapası Şampiyonu Konyaspor Süper Kupa Finali’nde karşılaşacak.

Futbol Federasyonu Süper Kupa finalinin yerini ve tarihini belirledi. Maç, 6 Ağustos günü yeni Samsun stadında oynanacak.

Bizim şehrimizin de yeni stadı var. Her halde artık bitmiş olması gerekiyor. En azından 6 Ağustos’ta büyük bir finali oynamaya hazır olması lazım. Henüz yolu falan yok ama maç olsun, biz yürüyerek de gideriz. Şehir biraz bastırsa, siyasi gücünü ortaya koyarak talep etse, 6 Ağustos’taki Süper Kupa Finali, İzmit’in yeni stadında oynanabilirdi. Ama kimsenin umurunda değil ki. Maç, 6 Ağustos’ta Samsun’un yeni stadında oynanacak.

Malum, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun milletvekili. Bu yıl, yani 2017’de Universiad Olimpiyatları bizim ilimizde yapılacaktı. 20 milyon Euro teminatı çok bulan devlet, son anda Kocaeli’nin adaşlığını çekti. Şimdi bu günlerde Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatı başlıyor. Dünya’nın her yerinden 45 bin civarında sporcu Samsun’a geliyor.

Bize söz verilen olimpiyat yapılmıyor, Samsun’a olimpiyat veriliyor.

Bizim de açılışa hazır yeni stadımız var, Süer Kupa Finali, Samsun’a gidiyor. Bakan Kılıç’ı kutlamak gerek. En azından seçim bölgesini kolluyor.

Ya bizi kim kollayacak? Futbol yok, basketbol yok, voleybol yok bu şehirde. Hiç değilse büyük organizasyonları arada bir alabilsek. Bu da olmuyor. Yazık oluyor benim şehrime. Buradan sadece CHP’nin “Adalet yürüyüşü” geçiyor.

Bu hafta sonu İstanbul’a gitmeye kalkışmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki “Adalet Yürüyüşü”nün artık sonuna gelindi. Ancak, yürüyüşün Körfez ilçesinden sonraki bölümünde, provokasyona yönelik önlemler arttırılınca, İzmit-İstanbul arasında karayolu ulaşımı adeta durdu.

D-100 tıkalı, Otoyol kapalı. Polis, CHP yürüyüşüne araç yaklaşmasın diye, bütün yolları kapatmış. İzmit’ten İstanbul’a gidilmiyor. İstanbul’dan İzmit’e gelinemiyor. 9 Temmuz’da İstanbul’da CHP’nin büyük mitingi olacak. Yine çok aşırı önlemler alınacaktır.

Bu nedenle, bu hafta sonu İstanbul’a gidip gelmek gibi bir planınız varsa, ertelemenizi tavsiye ederim. Yollarda perişan olabilirsiniz. 9 Temmuz’da şu eylem bitsin, ondan sonra İstanbul’a gidip gelirsiniz.