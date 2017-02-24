İsmail Baran ameliyat oldu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Marmara Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Baran'ın kontrol amaçlı yarın hastanede yatacağı öğrenildi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Marmara Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Baran'ın kontrol amaçlı yarın hastanede yatacağı öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.