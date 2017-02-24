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İsmail Baran ameliyat oldu

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İsmail Baran ameliyat oldu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, safra kesesinden ameliyat oldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Marmara Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Akşam saatlerinde başarılı bir ameliyat geçiren Başkan Baran'ın kontrol amaçlı yarın hastanede yatacağı öğrenildi.

 

 

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