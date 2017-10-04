İsmail Baran’a teşekkür

Başkan Yılmaz, kısa süreçte kulüple ilgili yeni projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyledi.

ALT YAPIYA MALZEME DESTEĞİ

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, alt yapının malzeme ihtiyacını karşılaşan Körfez Belediye ve kulübün onursal Başkanı İsmail Baran ile ilgili bir teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz, “Gücü oranında kulübümüze maddi ve manevi yardımda bulunan onursal başkanımız İsmail Baran’a alt yapımıza yaptığı malzeme yardımından dolayı teşekkür ederiz. Herkesin kulübümüzü görmezden geldiği, yok saydığı zamanda kulübümüzün bütün sorumluluğunu İsmail Başkan’ımıza yüklemek riyakarlık, nankörlük olur. Yanımızda olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

YENİ PROJELER AÇIKLAYACAK

Kırmızı-Beyazlı kulübün Başkanı Erhan Yılmaz çok yakında camiaya müjdeli haberleri olacağını da belirterek, “Kulübün geleceğine ve hedeflerine yönelik atacağımız somut adımları, önemli projeleri kısa süreçte kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.