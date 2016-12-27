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İsmail Baran,"Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz"

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İsmail Baran,"Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz"
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kayseri’de hain saldırıda şehit düşen Abdulsamet Özen’in ailesini makamında ağırladı.

Kayseri’de hain saldırıda şehit düşen Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Özen, annesi Hayriye Özen ve kardeşleri, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti. Başkan Baran şehit ailesini kapıda karşılarken, ziyarette Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de hazır bulundu.

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 Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Şehidimizin ailesinin bizleri ziyaret etmesi bizim için bir onurdur. Onlar bizim baş tacımız. Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar kutsaldır. Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Ve her zaman yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

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