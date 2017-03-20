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İsmail Coşkun vefat etti
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Vefat
20.03.2017 14:36
İzmit Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi No:29 oturan Seka emeklisi İsmail Coşkun (69) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
İsmail Coşkun’un cenazesi Maltepe Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler:
İsmail Coşkun
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vefat
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