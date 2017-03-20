  • BIST 90.394
  • Altın 143,749
  • Dolar 3,6293
  • Euro 3,9029
  • Kocaeli 15 °C

İsmail Coşkun vefat etti

»
İsmail Coşkun vefat etti
İzmit Malta Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi No:29 oturan Seka emeklisi İsmail Coşkun (69) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

İsmail Coşkun’un cenazesi Maltepe Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mazhar Hitit vefat etti18 Mart 2017 Cumartesi 14:31
  • Şerife Sakarya vefat etti18 Mart 2017 Cumartesi 14:30
  • Melahat Baysa vefat etti18 Mart 2017 Cumartesi 14:29
  • İsmail Atıcı vefat etti18 Mart 2017 Cumartesi 14:27
  • Rıdvan Keslü vefat etti17 Mart 2017 Cuma 12:01
  • Cevdet Kılıç vefat etti17 Mart 2017 Cuma 12:00
  • Mehmet Durmuş vefat etti17 Mart 2017 Cuma 11:59
  • Yüksel Aydın vefat etti17 Mart 2017 Cuma 11:59
  • Hasan Sarıkaya vefat etti16 Mart 2017 Perşembe 15:00
  • Osman Yonar vefat etti16 Mart 2017 Perşembe 13:53
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti